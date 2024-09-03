11 سبتمبر.. مبابي وباريس سان جيرمان وجهًا لوجه!

من ينتصر؟

تدخل أزمة الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، مع ناديه السابق باريس سان جيرمان محطة جديدة، في ظل مطالبته بالحصول على رواتب ومكافآت متأخرة تقدر بنحو 55 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن اللجنة القانونية برابطة الأندية الفرنسية المحترفة قررت الاجتماع يوم 11 سبتمبر (الأربعاء بعد المقبل) للفصل في الشكوى التي قدمها كيليان ضد باريس.

وأوضحت أن صاحب الـ25 عامًا يطالب برواتب ومكافآت متأخرة تصل قيمتها إلى 55 مليون يورو، كانت مستحقة قبل الرحيل بنهاية تعاقده في 30 يونيو الماضي، صوب ريال مدريد في صفقة انتقال حر (مجانًا).

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ويرفض سان جيرمان دفع الأموال التي يطلبها مبابي، بعدما وافق (شفاهيًا) في وقت سابق على التنازل عن مكافأة الولاء، والتي عاد بعد رحيله للمطالبة بها من جديد.

وكان مبابي قد وافق في أغسطس 2023 على التنازل عن 80 مليون يورو من المكافآت والأجور، لكن العلاقة مع ناصر الخليفي (رئيس باريس) توترت للغاية بعدما أعلن الرحيل، قبل أن يطالب المحكمة بـ55 مليون يورو، تشمل مكافأة الولاء وراتب 3 أشهر.