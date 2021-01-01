كيف يشارك نيمار في الموسم الجديد من Fortnite؟

نيمار نجم الألعاب الإلكترونية..

عادةً ما يوجد النجم البرازيلي نيمار لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي في كل موسم في ألعاب كرة القدم مثل FIFA و PES ، لكنه سيكون الآن في الموسم الجديد من لعبة Battle Royale

يُعد نيمار مهاجم البرازيل وباريس سان جيرمان أحد أكبر النجوم في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، لكنه الآن مستعد لإثارة اهتمام كبير في الألعاب والرياضات الإلكترونية أيضًا.

أحدث مشروع غير كرة قدم للاعب البالغ من العمر 29 عامًا يضاف إلى لعبة Fortnite لوحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي، حيث سيتواجد النجم البرازيلي في مفاجأة كبرى.

تسبب إدراج نيمار في إرباك العديد من محبي اللعبة، ولكن من المؤكد أنه سيكون مفيدًا للطرفين للاعب كرة القدم ومطور اللعبة Epic Games حيث سيقوم العديد من المستخدمين الجدد بتنزيل الموسم السادس من Fortnite فقط لمعرفة سبب كل هذا العناء.

وأكد أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق مشاركته بالنسخة الجديدة من اللعبة في تغريدة نقلت المقطع الدعائي الجديد للترويج مع رمز تعبيري للعيون فقط.

نيمار معجب باللعبة ولعب مع محترفين مثل Ninja في الماضي، لذا لا ينبغي أن يكون التعاون مفاجئًا أن يشارك بالنسخة الجديدة من اللعبة أو أن يفكر القائمون عليها في إقحامه.

كيف سيشارك نيمار في اللعبة؟

سيكون نيمار صاحب بشرة سرية في الموسم السادس ومتوفر اعتبارًا من 27 أبريل، أي بعد غدٍ، في حدث سيكون مرتقبًا بشكل كبير بالنسبة لجمهور اللعبة الذي يقدر بالملايين حول العالم.

سيتمكن اللاعبون من التعامل مع مهام Neymar's Battle Pass ، مما يسمح لهم بفتح الزي البرازيلي الحصري وعناصر أخرى من مجموعته عالية الأوكتان. من خلال إكمال مهام نيمار ومهام الندرة الملحمية، يمكن للاعبين إطلاق العنان لأشكاله البدائية.

يمكن للاعبين أيضًا زيارة الوضع الإبداعي للحصول على مركز ترحيب وجزيرة من صنع اللاعبين مستوحاة من وصول نيمار، والتنافس في كأس نيمار جونيور للحصول على فرصة للفوز بحذاء كرة قدم مخصص من فريق نيمار في بوما.

بالإضافة إلى ذلك ، يستحوذ نيمار وبوما على Fortnite Creative في الفترة من 27 أبريل إلى 4 مايو. خلال هذا الوقت ، تحقق من Welcome Hub ذي الطابع الباريسي (المستوحى من فريقه باريس سان جيرمان) الذي صممه منشئو المجتمع Kryw و Iscariote.

متى يبدأ الموسم السادس؟

بدأ الموسم السادس من Fortnite في 16 مارس ومن المقرر أن ينتهي في 8 يونيو 2021.

يُطلق على الموسم الجديد اسم "Primal" ويبدأ من حيث توقفت "Zero Crisis Finale" في الموسم الخامس.

يجب تنزيل تحديث للعبة، مع إصدار تصحيح Xbox Series X بحجم 10.3 جيجابايت ، وتنزيل Xbox One بحجم 26 جيجابايت، وحجم تصحيح PlayStation 4 بحجم 5.4 جيجابايت.

ما هي التحسينات الأخرى في الموسم السادس؟

تم تحديث الخريطة للموسم السادس مع برج مستدقة تقع في وسط الجزيرة حيث حدث انفجار نقطة الصفر من الموسم الخامس.

تم استبدال الصحراء بمواقع جديدة تتناسب مع موضوع هذا الموسم ، مع استبدال Salty Towers بـ Boney Burbs و Colossal Coliseum التي تسمى الآن Colossal Crops.

تتجول الحيوانات الآن في الجزيرة ويمكن اصطيادها للمساعدة في ميكانيكي التصنيع الجديد الذي يسمح لك ببناء الأسلحة.

يتيح لك Battle Pass فتح مظاهر وعناصر شخصية جديدة بما في ذلك Lara Croft من Tomb Raider و Raven من Teen Titans وفي النهاية نيمار.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2020-21 والقنوات الناقلة

يمكنك فتح الغلاف الأساسي لـ Lara Croft في المستوى 15 ، مع ظهور جلود بديلة في المستوى 22 و 31. يمكن إلغاء قفل Raz في المستوى 50 و Cluck في المستوى 61 و Spire Assassin في المستوى 100.