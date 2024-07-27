تعرف على حسابات صعود منتخب مصر عن المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024

يشارك المنتخب المصري في أولمبياد باريس، والتي انطلقت في 24 يوليو 2024 وتستمر حتى 9 أغسطس 2024.

سبق لمنتخب مصر المشاركة في الأولمبياد 12 مرة من قبل، وأفضل المراكز التي حققها هي المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964.

وفي هذا التقرير، نتعرف على احتمالات تأهل منتخب مصر الأولمبي من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

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ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

أوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 منتخب مصر الأولمبي في مجموعة قوية، تضم كلاً من إسبانيا، أوزباكستان والدومينيكان.

واستطاع الفراعنة الفوز على أوزباكستان في الجولة الثانية بعدمها كان قد تعادل في الجولة الأولى أمام جمورية الدومينيكان

المجموعة الثالثة الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إسبانيا 2 2 0 0 5 2 +3 6 2 مصر 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 الدومينيكان 2 0 1 1 1 3 -2 1 4 أوزبكستان 2 0 0 2 1 3 -2 0

جدول مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب مصر - الدومينيكان الأربعاء 24 يوليو 2024

18:00 مصر والسعودية 0-0 لا بوجوار مصر - أوزبكستان السبت 27 يوليو 2024

18:00 مصر والسعودية 0-1 لا بوجوار مصر - إسبانيا الثلاثاء 30 يوليو 2024

16:00 مصر والسعودية - بوردو

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024؟

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من مجموعات أولمبياد باريس 2024 إلى الدور الثاني، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية..

فارق الأهداف.

عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب.

النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.

خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي: بطاقة صفراء = -1 بطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية = -3 بطاقة حمراء مباشرة = -4 بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -5

القرعة.

كيف يتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024؟

يحتاج منتخب مصر فقط للتعادل أمام إسبانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في الأولمبياد، بغض النظر عن نتيجة لقاء أوزباكستان والدومينيكان.

في حالة خسارة منتخب الفراعنة قد يغادر البطولة إذا انتصر المنتخب الدومينيكاني على المنتخب الأوزباكستاني وكان فارق الأهداف بين هزيمة المنتخب المصري وفوز منتخب الدومينيكان أكثر من 4 أهداف.