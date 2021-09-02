كيف تلعب الدوري السعودي على فيفا 22 ببلاي ستيشن 5؟

تعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في لعبة فيفا 22 بجهاز بلاي ستيشن 5، وما هو سعرها الرسمي..

يترقب عشاق ألعاب كرة القدم في جميع أنحاء العالم نزول فيفا 22 المرتقب، والتعرف على المميزات الجديدة للعبة الأكثر شعبية في العالم.

وتحظى لعبة فيفا بشعبية جارفة في الوطن العربي عمومًا وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، مما كان سببًا في إقحام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن قائمة الدوريات باللعبة.

تقنيات جديدة ينتظرها رواد اللعبة في النسخة الجديدة، وتطورات منتظرة أيضًا في الفرق المفضلة لديهم، سواءً على صعيد تقييم اللاعبين أو قوة الفرق و غيرها.

سابقة الأولى من نوعها .. فريق يضم لاعب فيفا بمبلغ مالي!

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا كيف يمكنك أن تلعب الدوري السعودي على فيفا 22.

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ما هو موعد نزول فيفا 22 في السعودية؟

موعد نزول فيفا 22 هو يوم الجمعة 1 أكتوبر 2022، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.

ستكون اللعبة متاحة في المملكة العربية السعودية في هذا التاريخ، وسيتمكن المشجع السعودي أيضًا من اقتنائها عبر الطلب المبكر.

ما هي طريقة الطلب المبكر لفيفا 22؟

بمجرد الإعلان الرسمي عن تاريخ إصدار فيفا 22، أصبح بإمكان اللاعبين من طلب اللعبة مسبقًا.

يمكنك طلب FIFA 22 مبكرًا من خلال عدة طرق، أبرزها هو تمكنك من الحصول على النسخة التجريبية Demo.

يمكنك أيضًا طلب اللعبة عبر موقع أمازون، وذلك على جميع الأجهزة المشغلة لها.

أما إذا كنت من محبي الوضع الأكثر شعبية Ultimate، فيمكنك طلب فيفا 22 عن طريق تطبيق FUT.

ما هو سعر لعبة فيفا 22 في السعودية؟

بحسب الموقع الرسمي لشركة EA Sports، فإن ثمن لعبة فيفا 22 في السعودية بالطلب المسبق 99.99 دولار أي 375 ريال سعودي.

أما من خلال الاشتراك، تبلغ قيمة اللعبة 89.99 دولار فقط، أي 337 ريال سعودي.

ما هو سعر بلاي ستيشن 5 في السعودية؟

سعر بلاي ستيشن 5 في السعودية يتراوح بين 500 إلى 600 دولار، ويتوقف على نوع النسخة المشتراة.

النسخة العادية المزودة بمحرك قرص ضوئي يتراوح سعرها بين 2250 ريال سعودي إلى 2350 ريال سعودي.

أما النسخة الرقمية غير المدعومة بمحرك قرص ضوئي تبدأ من 1800 حتى 1900 ريال.

ما هي البطولات الخاصة بالاندية السعودية في فيفا 22؟

بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي فقط الموجودة في فيفا 22 من بطولات الأندية السعودية.

توجد جميع أندية دوري المحترفين السعودي بداية من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ووصولًا إلى أحدث الصاعدين من الدرجة الأولى.