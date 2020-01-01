كيف تصبح لاعب كرة قدم؟

تحتاج الكثير من الحظ في أن تصبح لاعب كرة قدم محترف، ولكن يمكنك منح نفسك فرصة أفضل باتباع خطوات معينة قد تتسبب في جعلك لاعبًا لا ييشق له غبار

كونك لاعب كرة قدم محترف هي وظيفة الأحلام بالنسبة للكثيرين ومن السهل معرفة السبب. فهى تقدم فرصة للشخص ليصبح مليونيرا من خلال لعب لعبة يحبها.

ليس هذا فقط، ولكن أولئك الذين يتفوقون في هذه الرياضة، يخلدون في كثير من الأحيان وتتردد سيرتهم لسنوات وعقود.

ومع ذلك، فهي صناعة تنافسية بشكل لا يصدق، وتتطلب التفاني والثبات والتضحية.

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في الواقع، كما ذكر مايكل كالفين، مؤلف كتاب "لا جوع في الجنة"، فإن الأرقام عند مقارنتها بمجهود الأشخاص الذين يصنعونها كمحترفين هي "واقعية للغاية".

وقال كالفن في تصريح له: "من بين جميع الفتيان الذين يدخلون أكاديمية في سن التاسعة، فإن أقل من نصف واحد في المائة ينجحون فيها. أو يكسبون عيشهم من اللعبة أيضًا".

"الإحصائيات الأكثر رعباً على الإطلاق هي فقط 180 من 1.5 مليون لاعب يلعبون كرة قدم شبابية منظمة في إنجلترا في أي وقت يصبحون محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز".

إذن كيف بالضبط تصبح لاعب كرة قدم محترف؟ يقدم لك جول بعض النصائح التي قد تساعد في طريقك لتصبح محترفًا.

هل علي ممارسة كرة القدم من الصغر؟

في حين أنه ليس من الضروري للغاية البدء في لعب كرة القدم في سن مبكرة من أجل الاحتراف، إلا أن هذا يساعد بالتأكيد.

يركز كتاب مالكولم جلادويل القيم المتطرفة على فكرة "قاعدة 10000 ساعة" - أي فترة الممارسة اللازمة لإتقان المهارات - وصحيح أن تطوير القدرة على المستوى العالمي يستغرق بعض الوقت.

إذا كان لديك 10 سنوات من التدريب أو التدريب المنتظم من سن السابعة أو الثامنة، فمن المحتمل أنك ستكون مجهزًا جيدًا بالمهارات وقاعدة المعرفة المطلوبة للنجاح في كرة القدم.

هناك سبب لوجود أكاديميات شبابية فهي تحاول تسهيل التطوير الهادف للاعبين الشباب من أجل مساعدتهم على الوصول إلى مستوى النخبة في الأداء في الوقت الذي يصبحون فيه بالغين.

بالطبع، هناك عدد من الأمثلة على لاعبي كرة القدم الذين نضجوا في مرحلة مختلفة من الحياة أو سلكوا مسارًا دائريًا إلى القمة - لذلك لا تقلق إذا تأخرت قليلاً في البدأ في اللعبة.

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هل علي الالتحاق بفريق كرة قدم؟

كرة القدم هي رياضة جماعية لذا من المهم أن تنضم إلى فريق من أجل اللعب وتعلم اللعبة.

تحتاج إلى خوض المباريات بانتظام طوال فترة تطويرك من أجل زيادة رؤيتك الاستكشافية.

ولا تخف من تغيير الفرق أيضًا. من الجيد أن تبقى مخلصًا لفريق محلي، ولكن هذا ليس جيدًا لك كفرد إذا لم يكن لديهم تدريب جيد أو لعب على مستوى عال.

إذا كنت ترغب في الإحتراف، يجب أن تكون على استعداد للبحث عن أفضل بيئة لتطوير مواهبك.

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هل سيكون هناك تضحية؟

يعتقد كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات ، والمعروف على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور أنه في حين أن الموهبة مهمة ، "فهي ليست النقطة الأساسية" للوصول للنجاح وهو على حق.

يجب أن يكون لاعبو كرة القدم الطموحين على استعداد للقيام بالعمل وهذا يعني تقديم أنفسهم بجد إلى حرفتهم، ويظهرون في الوقت المناسب للتدريب، ويقيمون أحيانًا لفترة أطول لصقل الأجزاء الضعيفة من لعبتهم.

عندما ترى ليونيل ميسي يرسل ركلة حرة في الزاوية العليا، قد يبدو أنه ظهر للتو وأنتج السحر، ولكن، لا هذا غير صحيح، فهو نتاج ساعات لا تحصى من التدريب.

قد يبدو الأمر بمثابة تناقض بالنسبة للبعض، ولكن العمل يجب أن يكون أيضًا مشروعًا ممتعًا، كما أكد نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروينه.

عندما تم سؤاله عن النصيحة التي سيقدمها للاعبين الأصغر سناً، قال اللاعب الدولي البلجيكي: "الشيء الرئيسي هو الاستمتاع كطفل. ما زلت أستمتع بكرة القدم، حتى لو كانت وظيفة".

هذا هو ما يتفق عليه ديفيد بيكهام، لكن قائد إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق يشير إلى أنه من الأهم أن يكون لديك تفاني وأن تحافظ على تركيزك.

لذلك، بينما يجب أن تستمتع في مسيرتك، حاول أن تتخذ خيارات من شأنها أن تخدمك بشكل جيد على المسار إلى القمة.

"عندما أجلس مع الأطفال وهم يقولون" كيف يمكننا أن نكون لاعبي كرة قدم محترفين؟ " قال بيكهام في حدث ترويجي لأديداس في عام 2015، إن الشيء الوحيد الذي أقوله لهم دائمًا هو "عليك أن تستمتع بنفسك. عليك أن تستمتع بلعب كرة القدم إذا كنت تريد أن تكون لاعب كرة قدم".

"الأهم من ذلك، يجب أن تكون مخلصًا - يجب عليك تقديم تضحيات، وهذا أحد أهم الأشياء بالنسبة لي.

"كطفل صغير يعيش في لندن، لديك أصدقاء يخرجون ليلة الجمعة. لكنني قدمت التضحية بالبقاء في المنزل ومشاهدة مباراة اليوم مساء يوم السبت، وعندما كان لدي مباراة يوم الأحد كنت اذهب إلى الفراش مبكرًا.

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ما مدى أهمية النظام الغذائي والتدريب؟

إن لاعبي كرة القدم المحترفين هم رياضيون ومن أجل الوصول إلى هذا المستوى البدني ، يجب على المرء تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

إنهم يبذلون الكثير من الطاقة في التدريب والمباريات، لذا فإن المفتاح هو إيجاد توازن غذائي سعيد في وجباتك، مما يعني الحصول على ما يكفي من البروتين والكربوهيدرات ، وكذلك السوائل.

على سبيل المثال ، يتبع ميسي نظامًا غذائيًا صارمًا يتضمن الكثير من الماء والأسماك وأطعمة الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات. وبالمثل ، يدمج رونالدو أطعمة مثل الأسماك والبيض في نظامه الغذائي.

بطبيعة الحال ، إذا كنت ترغب في أن تصبح لاعب كرة قدم محترف ، فلا يُنصح بتناول الوجبات السريعة أو الكثير من الحلوى السكرية.

يقول كريستيانو: "يجب الجمع بين التمرين الجيد والنظام الغذائي الجيد". "أتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين ، مع الكثير من الكربوهيدرات الكاملة والفواكه والخضروات ، وتجنب الأطعمة السكرية."

هناك خطط للتمارين مصممة لكل فرد وتختلف باختلاف عمرك، حيث يمر جسمك بالتغيرات الطبيعية خلال فترة البلوغ.

ومع ذلك ، فإن كرة القدم هي رياضة التحمل التي تتضمن مفاجآت، لذلك من المهم دائمًا التركيز على مناطق معينة.

يجب عليك ، على الأقل ، تطوير اللياقة البدنية لمدة 90 دقيقة على أرضية الملعب ، ولكن من الناحية المثالية ستتمكن من الاستمرار لفترة أطول - في حالة الوقت الإضافي!

تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية والتدريب المكثف - الجري والتجديف وتدريب الوزن - على بناء القوة والتحمل.

يُنصح بالتسخين بالركض الخفيف والإطالات قبل أي جلسة لتقليل خطر الإصابة.

يجب أيضًا أن تحرص على الحفاظ على التوازن في روتينك من خلال ضمان العمل على الجزء العلوي من الجسم والجزء السفلي من الجسم بالتساوي.

ما هو النظام الغذائي، التدريبات الخاصة لميسي للحفاظ على لياقته؟

ما هي أسرار لياقة كريستيانو رونالدو، طرق تدريبه ونظامه الغذائي؟

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هل يجب علي إنشاء سيرة ذاتية لكرة القدم؟

يعد إنشاء سيرة ذاتية لمواقفك وصفاتك وإنجازاتك وربما حتى المهارات البارزة ، إن وجدت ، هو خطوة مفيدة في السعي وراء مهنة في كرة القدم.

لا يقتصر الأمر على إنشاء ملف تعريف للأندية وأرباب العمل المحتملين ، بل يشجعك هذا أيضًا على التفكير في نفسك، مما قد يساعدك على تحديد نقاط القوة والضعف لديك.

فكر في السيرة الذاتية على أنها بيان شخصي عن هويتك كلاعب كرة قدم وشخص ، وكذلك لاعب كرة القدم الذي تريد أن تصبحه. بهذا المعنى، يمكنك استخدامه كمستند لتحديد الأهداف.

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هل يجب أن يكون لدي وكيل أعمال؟

تعتمد كرة القدم ، كما هو الحال مع العديد من الوظائف الأخرى ، بشكل كبير على التواصل وتساعد عندما يكون لديك اتصالات داخل اللعبة قد تكون قادرة على الضغط لصالحك. هنا يأتي دور الوكلاء.

يلعب الوكلاء دورًا كبيرًا ، ولكن اختصاصهم بشكل أساسي هو إيجاد أندية مناسبة لعملائهم وضمان حصولهم على صفقة عادلة.

في كثير من الحالات، قد يقترب الوكلاء أو الوكالات من لاعب يسعى لتمثيلهم، ولكن في بعض الأحيان قد يضطر اللاعب إلى اللجوء إليهم أولاً

عادة ما تنشر الاتحادات الوطنية لكرة القدم قوائم الوسطاء المعتمدين، والتي يجب أن تساعد اللاعبين الذين يأملون في الحصول على عقد مع ناد.

يجب أن تجري بحثك عند البحث عن وكيل - فهم ليسوا دائمًا أفضل الأصدقاء مع مسؤولي النادي أو المدربين.

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هل أحتاج للذهاب إلى اختبارات الأندية؟

يمكن أن تكون الإختبارات مع نادٍ من أكثر التجارب المحورية لمسيرة لاعب كرة قدم طموح. إنها فرصة لإظهار النادي المحتمل ما يجب أن تقدمه لفريقه وربما تكسب عقدًا.

عندما تبدأ الاختبار، من الحكمة أن تتعامل معه بجدية شديدة، وتوضح الخصائص التي أوصلتك إلى هناك في المقام الأول ، ولكن أيضًا محاولة الاستمتاع بها.

كن محترمًا للموظفين والمدربين والزملاء، ثم بذل قصارى جهدك في الجلسات والألعاب التدريبية.

يقول رينيه مولينستين ، مدرب مانشستر يونايتد السابق ، إن الشيء الأساسي بالنسبة للمحترفين هو "التأكد من أنك تقوم بالأساسيات بشكل صحيح".

يقول مولينستين: "لا تخف من إظهار المبادرة. لكن في بعض الأحيان يحاول اللاعبون جاهدين لدرجة أنهم يرتكبون الأخطاء ويتحولون إلى أداء ضعيف".

شيء واحد يجب أن تكون مستعدًا له هو إمكانية عدم عرض عقد مع نادٍ ، وهو أمر أكده جون غودمان مدرب تطوير لاعب توتنهام السابق.

قال غودمان في مقابلة له: "يجب أن يكون لديك المرونة وقوة الشخصية والقدرة على التكيف". "سيحصل خمسة وثلاثون إلى 40% [من المختبريين] على عقد مهني".

حتى إذا لم تسفر الاختبارات عن عرض صفقة ، يجب ألا يفقد لاعبو كرة القدم الطموحون الأمل ويحاولون معرفة كيفية تحسينهم من خلال طرح الأسئلة.

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ماذا عن المنح الجامعية؟

الطريق الآخر الذي يمكن للاعبي كرة القدم الطموحين السير فيه هو الحصول على منحة دراسية لكرة القدم في إحدى الجامعات ، والتي لها فائدة مزدوجة وهي السماح لك بالحصول على تعليم من المستوى الثالث أيضًا.

في الولايات المتحدة ، ترتبط رياضة الكلية ارتباطًا وثيقًا مع مكافئاتهم المهنية ، وهناك مباراة سوبر درافت تشمل نجوم كرة القدم الجامعية في الدوري الرئيسي لكرة القدم.

تختلف الثقافة في المملكة المتحدة وأوروبا إلى حد ما ، لكن الأندية تراقب كرة القدم على مستوى الجامعة وبعض الجامعات لها روابط مباشرة مع الأندية.

إذا لم تسر الأمور في نهاية المطاف على جبهة كرة القدم ، فستحصل على درجة وخيارات أخرى.

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استمر في العمل الجاد - لماذا؟

نعم ، لقد تطرقنا بالفعل إلى الحاجة إلى العمل الجاد ، ولكن ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر أهمية من كل ذلك.

بمجرد أن تصبح لاعب كرة قدم محترف في النهاية ، لا يتوقف العمل الشاق. من المهم ألا تغمض عينيك عن الكرة.

استمر في العمل بجد واستمر في الاعتناء بجسدك واستمتع به قدر المستطاع.

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