كيف تصبح لاعب كرة قدم؟
كونك لاعب كرة قدم محترف هي وظيفة الأحلام بالنسبة للكثيرين ومن السهل معرفة السبب. فهى تقدم فرصة للشخص ليصبح مليونيرا من خلال لعب لعبة يحبها.
ليس هذا فقط، ولكن أولئك الذين يتفوقون في هذه الرياضة، يخلدون في كثير من الأحيان وتتردد سيرتهم لسنوات وعقود.
ومع ذلك، فهي صناعة تنافسية بشكل لا يصدق، وتتطلب التفاني والثبات والتضحية.
وقال كالفن في تصريح له: "من بين جميع الفتيان الذين يدخلون أكاديمية في سن التاسعة، فإن أقل من نصف واحد في المائة ينجحون فيها. أو يكسبون عيشهم من اللعبة أيضًا".
"الإحصائيات الأكثر رعباً على الإطلاق هي فقط 180 من 1.5 مليون لاعب يلعبون كرة قدم شبابية منظمة في إنجلترا في أي وقت يصبحون محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز".
إذن كيف بالضبط تصبح لاعب كرة قدم محترف؟ يقدم لك جول بعض النصائح التي قد تساعد في طريقك لتصبح محترفًا.
- ابدأ صغيراً
- انضم إلى فريق
- اعمل بجد وكن على استعداد للتضحية
- نظام غذائي صحي وممارسة ذكية
- إنشاء سيرة ذاتية لكرة القدم
- ابحث عن وكيل
- اختبارات الأندية
- ابحث عن المنح الجامعية
- واصل العمل بجد
هل علي ممارسة كرة القدم من الصغر؟
في حين أنه ليس من الضروري للغاية البدء في لعب كرة القدم في سن مبكرة من أجل الاحتراف، إلا أن هذا يساعد بالتأكيد.
يركز كتاب مالكولم جلادويل القيم المتطرفة على فكرة "قاعدة 10000 ساعة" - أي فترة الممارسة اللازمة لإتقان المهارات - وصحيح أن تطوير القدرة على المستوى العالمي يستغرق بعض الوقت.
إذا كان لديك 10 سنوات من التدريب أو التدريب المنتظم من سن السابعة أو الثامنة، فمن المحتمل أنك ستكون مجهزًا جيدًا بالمهارات وقاعدة المعرفة المطلوبة للنجاح في كرة القدم.
هناك سبب لوجود أكاديميات شبابية فهي تحاول تسهيل التطوير الهادف للاعبين الشباب من أجل مساعدتهم على الوصول إلى مستوى النخبة في الأداء في الوقت الذي يصبحون فيه بالغين.
بالطبع، هناك عدد من الأمثلة على لاعبي كرة القدم الذين نضجوا في مرحلة مختلفة من الحياة أو سلكوا مسارًا دائريًا إلى القمة - لذلك لا تقلق إذا تأخرت قليلاً في البدأ في اللعبة.
هل علي الالتحاق بفريق كرة قدم؟
كرة القدم هي رياضة جماعية لذا من المهم أن تنضم إلى فريق من أجل اللعب وتعلم اللعبة.
تحتاج إلى خوض المباريات بانتظام طوال فترة تطويرك من أجل زيادة رؤيتك الاستكشافية.
ولا تخف من تغيير الفرق أيضًا. من الجيد أن تبقى مخلصًا لفريق محلي، ولكن هذا ليس جيدًا لك كفرد إذا لم يكن لديهم تدريب جيد أو لعب على مستوى عال.
إذا كنت ترغب في الإحتراف، يجب أن تكون على استعداد للبحث عن أفضل بيئة لتطوير مواهبك.
هل سيكون هناك تضحية؟
يعتقد كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات ، والمعروف على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور أنه في حين أن الموهبة مهمة ، "فهي ليست النقطة الأساسية" للوصول للنجاح وهو على حق.
يجب أن يكون لاعبو كرة القدم الطموحين على استعداد للقيام بالعمل وهذا يعني تقديم أنفسهم بجد إلى حرفتهم، ويظهرون في الوقت المناسب للتدريب، ويقيمون أحيانًا لفترة أطول لصقل الأجزاء الضعيفة من لعبتهم.
عندما ترى ليونيل ميسي يرسل ركلة حرة في الزاوية العليا، قد يبدو أنه ظهر للتو وأنتج السحر، ولكن، لا هذا غير صحيح، فهو نتاج ساعات لا تحصى من التدريب.
قد يبدو الأمر بمثابة تناقض بالنسبة للبعض، ولكن العمل يجب أن يكون أيضًا مشروعًا ممتعًا، كما أكد نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروينه.
عندما تم سؤاله عن النصيحة التي سيقدمها للاعبين الأصغر سناً، قال اللاعب الدولي البلجيكي: "الشيء الرئيسي هو الاستمتاع كطفل. ما زلت أستمتع بكرة القدم، حتى لو كانت وظيفة".
هذا هو ما يتفق عليه ديفيد بيكهام، لكن قائد إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق يشير إلى أنه من الأهم أن يكون لديك تفاني وأن تحافظ على تركيزك.
لذلك، بينما يجب أن تستمتع في مسيرتك، حاول أن تتخذ خيارات من شأنها أن تخدمك بشكل جيد على المسار إلى القمة.
"عندما أجلس مع الأطفال وهم يقولون" كيف يمكننا أن نكون لاعبي كرة قدم محترفين؟ " قال بيكهام في حدث ترويجي لأديداس في عام 2015، إن الشيء الوحيد الذي أقوله لهم دائمًا هو "عليك أن تستمتع بنفسك. عليك أن تستمتع بلعب كرة القدم إذا كنت تريد أن تكون لاعب كرة قدم".
"الأهم من ذلك، يجب أن تكون مخلصًا - يجب عليك تقديم تضحيات، وهذا أحد أهم الأشياء بالنسبة لي.
"كطفل صغير يعيش في لندن، لديك أصدقاء يخرجون ليلة الجمعة. لكنني قدمت التضحية بالبقاء في المنزل ومشاهدة مباراة اليوم مساء يوم السبت، وعندما كان لدي مباراة يوم الأحد كنت اذهب إلى الفراش مبكرًا.
ما مدى أهمية النظام الغذائي والتدريب؟
إن لاعبي كرة القدم المحترفين هم رياضيون ومن أجل الوصول إلى هذا المستوى البدني ، يجب على المرء تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.
إنهم يبذلون الكثير من الطاقة في التدريب والمباريات، لذا فإن المفتاح هو إيجاد توازن غذائي سعيد في وجباتك، مما يعني الحصول على ما يكفي من البروتين والكربوهيدرات ، وكذلك السوائل.
على سبيل المثال ، يتبع ميسي نظامًا غذائيًا صارمًا يتضمن الكثير من الماء والأسماك وأطعمة الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات. وبالمثل ، يدمج رونالدو أطعمة مثل الأسماك والبيض في نظامه الغذائي.
بطبيعة الحال ، إذا كنت ترغب في أن تصبح لاعب كرة قدم محترف ، فلا يُنصح بتناول الوجبات السريعة أو الكثير من الحلوى السكرية.
يقول كريستيانو: "يجب الجمع بين التمرين الجيد والنظام الغذائي الجيد". "أتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين ، مع الكثير من الكربوهيدرات الكاملة والفواكه والخضروات ، وتجنب الأطعمة السكرية."
هناك خطط للتمارين مصممة لكل فرد وتختلف باختلاف عمرك، حيث يمر جسمك بالتغيرات الطبيعية خلال فترة البلوغ.
ومع ذلك ، فإن كرة القدم هي رياضة التحمل التي تتضمن مفاجآت، لذلك من المهم دائمًا التركيز على مناطق معينة.
يجب عليك ، على الأقل ، تطوير اللياقة البدنية لمدة 90 دقيقة على أرضية الملعب ، ولكن من الناحية المثالية ستتمكن من الاستمرار لفترة أطول - في حالة الوقت الإضافي!
تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية والتدريب المكثف - الجري والتجديف وتدريب الوزن - على بناء القوة والتحمل.
يُنصح بالتسخين بالركض الخفيف والإطالات قبل أي جلسة لتقليل خطر الإصابة.
يجب أيضًا أن تحرص على الحفاظ على التوازن في روتينك من خلال ضمان العمل على الجزء العلوي من الجسم والجزء السفلي من الجسم بالتساوي.
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هل يجب علي إنشاء سيرة ذاتية لكرة القدم؟
يعد إنشاء سيرة ذاتية لمواقفك وصفاتك وإنجازاتك وربما حتى المهارات البارزة ، إن وجدت ، هو خطوة مفيدة في السعي وراء مهنة في كرة القدم.
لا يقتصر الأمر على إنشاء ملف تعريف للأندية وأرباب العمل المحتملين ، بل يشجعك هذا أيضًا على التفكير في نفسك، مما قد يساعدك على تحديد نقاط القوة والضعف لديك.
فكر في السيرة الذاتية على أنها بيان شخصي عن هويتك كلاعب كرة قدم وشخص ، وكذلك لاعب كرة القدم الذي تريد أن تصبحه. بهذا المعنى، يمكنك استخدامه كمستند لتحديد الأهداف.
هل يجب أن يكون لدي وكيل أعمال؟
تعتمد كرة القدم ، كما هو الحال مع العديد من الوظائف الأخرى ، بشكل كبير على التواصل وتساعد عندما يكون لديك اتصالات داخل اللعبة قد تكون قادرة على الضغط لصالحك. هنا يأتي دور الوكلاء.
يلعب الوكلاء دورًا كبيرًا ، ولكن اختصاصهم بشكل أساسي هو إيجاد أندية مناسبة لعملائهم وضمان حصولهم على صفقة عادلة.
في كثير من الحالات، قد يقترب الوكلاء أو الوكالات من لاعب يسعى لتمثيلهم، ولكن في بعض الأحيان قد يضطر اللاعب إلى اللجوء إليهم أولاً
عادة ما تنشر الاتحادات الوطنية لكرة القدم قوائم الوسطاء المعتمدين، والتي يجب أن تساعد اللاعبين الذين يأملون في الحصول على عقد مع ناد.
يجب أن تجري بحثك عند البحث عن وكيل - فهم ليسوا دائمًا أفضل الأصدقاء مع مسؤولي النادي أو المدربين.
هل أحتاج للذهاب إلى اختبارات الأندية؟
يمكن أن تكون الإختبارات مع نادٍ من أكثر التجارب المحورية لمسيرة لاعب كرة قدم طموح. إنها فرصة لإظهار النادي المحتمل ما يجب أن تقدمه لفريقه وربما تكسب عقدًا.
عندما تبدأ الاختبار، من الحكمة أن تتعامل معه بجدية شديدة، وتوضح الخصائص التي أوصلتك إلى هناك في المقام الأول ، ولكن أيضًا محاولة الاستمتاع بها.
كن محترمًا للموظفين والمدربين والزملاء، ثم بذل قصارى جهدك في الجلسات والألعاب التدريبية.
يقول رينيه مولينستين ، مدرب مانشستر يونايتد السابق ، إن الشيء الأساسي بالنسبة للمحترفين هو "التأكد من أنك تقوم بالأساسيات بشكل صحيح".
يقول مولينستين: "لا تخف من إظهار المبادرة. لكن في بعض الأحيان يحاول اللاعبون جاهدين لدرجة أنهم يرتكبون الأخطاء ويتحولون إلى أداء ضعيف".
شيء واحد يجب أن تكون مستعدًا له هو إمكانية عدم عرض عقد مع نادٍ ، وهو أمر أكده جون غودمان مدرب تطوير لاعب توتنهام السابق.
قال غودمان في مقابلة له: "يجب أن يكون لديك المرونة وقوة الشخصية والقدرة على التكيف". "سيحصل خمسة وثلاثون إلى 40% [من المختبريين] على عقد مهني".
حتى إذا لم تسفر الاختبارات عن عرض صفقة ، يجب ألا يفقد لاعبو كرة القدم الطموحون الأمل ويحاولون معرفة كيفية تحسينهم من خلال طرح الأسئلة.
ماذا عن المنح الجامعية؟
الطريق الآخر الذي يمكن للاعبي كرة القدم الطموحين السير فيه هو الحصول على منحة دراسية لكرة القدم في إحدى الجامعات ، والتي لها فائدة مزدوجة وهي السماح لك بالحصول على تعليم من المستوى الثالث أيضًا.
في الولايات المتحدة ، ترتبط رياضة الكلية ارتباطًا وثيقًا مع مكافئاتهم المهنية ، وهناك مباراة سوبر درافت تشمل نجوم كرة القدم الجامعية في الدوري الرئيسي لكرة القدم.
تختلف الثقافة في المملكة المتحدة وأوروبا إلى حد ما ، لكن الأندية تراقب كرة القدم على مستوى الجامعة وبعض الجامعات لها روابط مباشرة مع الأندية.
إذا لم تسر الأمور في نهاية المطاف على جبهة كرة القدم ، فستحصل على درجة وخيارات أخرى.
استمر في العمل الجاد - لماذا؟
نعم ، لقد تطرقنا بالفعل إلى الحاجة إلى العمل الجاد ، ولكن ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر أهمية من كل ذلك.
بمجرد أن تصبح لاعب كرة قدم محترف في النهاية ، لا يتوقف العمل الشاق. من المهم ألا تغمض عينيك عن الكرة.
استمر في العمل بجد واستمر في الاعتناء بجسدك واستمتع به قدر المستطاع.