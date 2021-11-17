"كيف تريد أن تتطور كلاعب شاب وتنتقل إلى ريال مدريد؟"

اعتبر مدرب منتخب هولندا، لويس فان خال، أن قرار مارتين أوديجارد بالانتقال إلى ريال مدريد لم يكن موفقًا، مشيرًا إلى أن الملكي ليس البيئة الأمثل لتطوير لاعب شاب وعلى عكس أندية أخرى مثل أياكس أمستردام مثلًا.

أوديجارد وصل إلى ريال مدريد في الخامسة عشر من عمره بعدما ذاع صيته كثيرًا وانتشرت التقارير حول مدى موهبته، لكنه فعليًا لم يلعب للميرينجي كثيرًا، فخرج معارًا أكثر من مرة إلى هولندا، ثم تألق مع ريال سوسييداد.

عاد بعد ذلك أوديجارد إلى ريال مدريد مع انطلاق 2020-21، لكنه خرج من حسابات زين الدين زيدان، ليقرر الرحيل مجددًا على سبيل الإعارة في منتصف الموسم، ويلعب مع آرسنال في أولى تجاربه بإنجلترا.

مرة أخرى عاد النرويجي إلى سانتياجو برنابيو، وهذه المرة أبلغه كارلو أنشيلوتي أنه خارج حساباته، ليرحل أخيرًا ويُنهي مسيرته مع الميرينجي متجهًا إلى آرسنال بصيغة انتقال نهائية في صفقة قدرت قيمتها بـ50 مليون يورو.

كان أوديجارد أحد لاعبي منتخب النرويج الذين واجهوا هولندا بالأمس، وبعد المباراة قال فان خال عنه "إنه لاعب مبدع للغاية وقدرته على التمرير رائعة للغاية".

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وتابع الهولندي "يمكن لأوديجارد أن يضع الكرة في المكان الذي يريده، إن تسلم الكرة في المكان المناسب، فإن تمريرته المقبلة ستكون ناجحة حتمًا، إنه يلعب من أجل الفريق، وهذا حقًا شيء جيد جدًا".

أما عن انتقاله لريال مدريد وهو صغير، فأجاب فان خال ملمحًا إلى ريال مدريد "أفضل مكان ليحظى بالتطور؟ بالطبع أياكس!"

واعتبرت صحيفة "آس" أن ما قاله مدرب مانشستر يونايتد السابق منطقي للغاية بالنظر إلى تاريخه كأحد المدربين السابقين لبرشلونة ومن أعداء ريال مدريد، لذلك فليس من الغريب محاولته الهجوم على اللوس بلانكوس في أي مناسبة.

الجدير بالذكر أن هولندا فازت على النرويج بهدفين نظيفين لتتأهل لمونديال قطر، بينما عنت الخسارة فقدان النرويج فرصة التواجد بكأس العالم في مقابل ذهاب تركيا إلى الملحق.