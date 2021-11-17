الدوري الإسباني يورط ريال مدريد.. أسبوع حافل بمواجهات القمة!

وضعت رابطة الدوري الإسباني، ريال مدريد، في ورطة حقيقية بعد الإعلان عن موعد المباراة المؤجلة أمام أتلتيك بيلباو، والتي كان من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر الماضي وتم تأجيلها بسبب التوقف الدولي.

الدوري الإسباني وضع المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لتقام يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، مما قد ينعكس سلبًا للغاية على ريال مدريد.

بالنظر إلى جدول مباريات الملكي، سيستضيف اللوس بلانكوس نظيره إشبيلية يوم السبت من نفس الأسبوع في سانتياجو برنابيو، وهي قمة ضخمة أمام فريق قد يكون منافسًا مباشرًا على لقب الدوري الإسباني.

بعد ذلك تأتي مباراة بيلباو المؤجلة أيضًا في مدريد، وبعدها بثلاثة أيام فقط تخرج كتيبة كارلو أنشيلوتي لمواجهة أخرى صعبة للغاية أمام ريال سوسييداد في ملعب أنويتا.

لن تتوقف معاناة ريال مدريد عند هذا الحد، بل إنه سيستقبل بعدها يوم 7 ديسمبر نظيره إنتر في دوري أبطال أوروبا، ثم تأتي أهم المواجهات على الإطلاق أمام الجار اللدود أتلتيكو مدريد.

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من الأساس، كان أسبوع الريال حافلًا بمواجهات صعبة، فما كان من رابطة الليجا إلا وأن تُزيد من جروح الميرينجي بوضع مواجهة أمام خصم عنيد دومًا أمام الكبار مثل أتلتيك بيلباو.

يُشار في النهاية إلى أن رابطة الدوري الإسباني أعلنت أيضًا إقامة مباراة الإياب بين الفريقين لحساب الليجا يوم 22 ديسمبر المقبل، في تبكير للموعد بسبب مشاركة الفريقين في بطولة كأس السوبر الإسبانية بالسعودية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يأتي في المركز الثاني من الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال سوسييداد ومباراة أقل، أي أن الفوز في المؤجلة أمام بيلباو يضمن للملكي الانفراد بالصدارة.