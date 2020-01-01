كيف أقنع كومان نجوم برشلونة بأفكاره؟ وما حقيقة خلافه مع ميسي؟

تقارير صحفية تكشف كواليس علاقة ميسي بنجوم برشلونة

كشفت تقارير صحفية كواليس علاقة مدرب برشلونة الجديد، رونالد كومان، بنجوم الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وكيف جرى أول حوار بين الهداف التاريخي للبلوجرانا والمدير الفني الحالي.

التقارير الصحفية أكدت في وقت سابق أنّ كومان طلب من ميسي تقليص صلاحياته في الفريق مما دفع البرغوث إلى الغضب والرغبة في الرحيل.

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وطلب ميسي بشكل رسمي مغادرة برشلونة لكنّه تراجع في حوار خاص مع جول عن قراره لرفضه مقاضاة النادي الكتالوني في المحاكم.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنّ كومان حاول بناء علاقة قوية مع لاعبيه منذ اليوم الأول لتوليه المهمة وبدأ بالتواصل مع ميسي وقابله في منزله.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ كومان كشف عن خطته للبرغوث وأكد له على أهمية الشق البدني وتطوير اللاعبين فيما يتعلق بمعدلات الركض والمجهود المبذول في المباريات لأجل مجاراة كبار أوروبا.

ورغم اقتناع ميسي بمشروع كومان، لكن البولجا أصر على موقفه بالرحيل وأبلغ زملائه أنّه سوف يتركهم في يد أمينة، بحسب ما ذكره التقرير.

واتجه كومان بعد ذلك للحديث مع كبار برشلونة وهم سيرجيو بوسكيتس وفيليبي كوتينيو وأنطوان جريزمان وأكد أيضًا على أهمية تطوير العمل البدني.

وأصّر المدرب الهولندي على التواصل مع كل لاعب على حدة لإيضاح فكرته العامة والمطالب الخاصة من كل لاعب، كما وعدهم بالدفاع عنهم في كل مناسبة.

وظهر ذلك بالفعل عقب مباراة إشبيلية الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 1-1، إذ دافع كومان عن فرينكي دي يونج وجريزمان بعد انتقاد تراجع مستواهما.

جدير بالذكر أنّ كومان حاول التخلص من ريكي بوتش لكونه يرى صعوبة حصول اللاعب على دقائق كافية ويفضل إعارته، لكن لم يتمكن من ذلك.