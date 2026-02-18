Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoميلان
جوسيبي مياتزا
team-logoكومو
Renuka Odedra

ترجمه

كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين ميلان وكومو في الدوري الإيطالي: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

كيفية مشاهدة مباراة الدوري الإيطالي بين ميلان وكومو، بالإضافة إلى موعد انطلاق المباراة وأخبار الفريقين

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة ميلان ضد كومو، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

الولايات المتحدة الأمريكيةباراماونت+
المملكة المتحدةDAZN المملكة المتحدة
أستراليابي إن سبورتس أستراليا
كندافوبو كندا
جنوب أفريقيا / أفريقيا جنوب الصحراءستار تايمز وورلد فوتبول
الشرق الأوسطSTARZPLAY

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافراً إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيوداً جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي، أو بدلاً من ذلك، راجع دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة ميلان ضد كومو

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوسيبي مياتزا

ستبدأ مباراة اليوم بين ميلان وكومو في 18 فبراير 2026، الساعة 19:45.

نظرة عامة على المباراة

يتمتع ميلان بسجل ممتاز في المباريات الأخيرة ضد كومو وفاز في آخر خمس مباريات بين الفريقين. على الرغم من إنفاق الكثير من المال في فترة الانتقالات، خسر كومو جميع المباريات الثلاث في الدوري الإيطالي منذ صعوده في 2024.

عندما التقى الفريقان الشهر الماضي، سجل رابيو هدفين في فوز الروسونيري 3-1 على ملعب سينيجاليا. سيحاول فريق سيسك فابريغاس التعافي من خسارته 2-1 على أرضه أمام فيورنتينا المتواضع الأسبوع الماضي، وهي نتيجة أضرت بآماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى.

Pulisic Modric AC MilanGetty Images

منذ الهزيمة المفاجئة في الجولة الأولى أمام كريمونيزي، لم يخسر ميلان في 23 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. هزائمه الوحيدة منذ أغسطس كانت في مسابقات خروج المغلوب، أمام نابولي في السوبر كوبا الإيطالية وفي كأس إيطاليا أمام لاتسيو.

أخبار الإصابات والإحصائيات الرئيسية

الظهير البلجيكي أليكسيس سايلمايكرز على وشك التعافي من إصابة في العضلة المقربة، لكنه قد يظل إلى جانب سانتياغو جيمينيز على مقاعد البدلاء في ميلان.

إلى جانب بوليسيتش وليو، يتنافس كريستوفر نكونكو ونيكلاس فولكروغ على مكانين في الهجوم، بينما شغل روبن لوفتوس-تشيك دورًا هجوميًا في الأسابيع الأخيرة. يجب على أليجري إجراء تغيير واحد في خط الوسط، حيث يعاقب رابيو بالإيقاف.

Como Getty Images

في غضون ذلك، طُرد ألفارو موراتا لاعب كومو في مباراة فيورنتينا وسيغيب عن مواجهة فريقه السابق. تاسوس دوفيكاس ونيكو باز هما أفضل هدافي لارياني في الدوري الإيطالي برصيد ثمانية أهداف، ومن المفترض أن يبدآ المباراة مرة أخرى؛ على الرغم من أنه قد يُطلب من الأخير أن يلعب في مركز المهاجم الوهمي، مع جلوس دوفيكاس على مقاعد البدلاء.

فقط أسان دياو وإدواردو غولدانيغا مصابان، مما يتيح لفابريغاس العديد من الخيارات للاختيار من بينها.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة ميلان ضد كومو

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestكومو
16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
23
فيكايو توموري
31
ستراهينيا بافلوفيتش
4
صامويل ريتشي
33
دافيد بارتيساغي
24
زاكاري أتيكام
19
يوسف فوفانا
14
لوكا مودريتش
18
كريستوفر نكونكو
8
روبن لوفتوس تشيك
1
جان بوتيز
31
ميرغيم فوجفودا
14
جاكوبو رامون
3
أليكس فالي
2
مارك اوليفييه كيمب
10
نيكو باز
33
لوكاس دا كونها
23
ماكسيمو بيروني
19
N. Kuehn
20
مارتن باتورينا
11
أناستاسيوس دوفيكاس

4-2-3-1

كوموAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيسك فابريجاس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

الشكل

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

كومو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

سجل المواجهات المباشرة

ميلان

آخر 5 مباريات

كومو

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة ميلان وكومو اليوم

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. التنزيل والتثبيت: قم بالتسجيل في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك.
  2. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي).
  3. امسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول.
  4. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباراة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون:

  • أجهزة التلفزيون الذكية و Fire Stick: تحتوي معظم أجهزة التلفزيون والأجهزة التي تعمل بنظام Android مثل Amazon Fire TV Stick أو Google Chromecast مع Google TV على تطبيقات VPN أصلية. ما عليك سوى البحث عن مزود VPN الخاص بك في متجر التطبيقات على التلفزيون، وتسجيل الدخول، والاتصال كما تفعل على هاتفك.
  • Apple TV و Roku وأجهزة الألعاب: غالبًا ما لا تدعم هذه الأجهزة تطبيقات VPN المباشرة. أسهل حل هو استخدام Smart DNS ( الموجود عادةً في إعدادات حساب VPN الخاص بك) أو Mirror/Cast البث من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول المتصل بـ VPN إلى التلفزيون.

0