كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين ميلان وكومو في الدوري الإيطالي: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة ميلان ضد كومو، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافراً إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيوداً جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي، أو بدلاً من ذلك، راجع دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة ميلان ضد كومو

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جوسيبي مياتزا

ستبدأ مباراة اليوم بين ميلان وكومو في 18 فبراير 2026، الساعة 19:45.

نظرة عامة على المباراة

يتمتع ميلان بسجل ممتاز في المباريات الأخيرة ضد كومو وفاز في آخر خمس مباريات بين الفريقين. على الرغم من إنفاق الكثير من المال في فترة الانتقالات، خسر كومو جميع المباريات الثلاث في الدوري الإيطالي منذ صعوده في 2024.

عندما التقى الفريقان الشهر الماضي، سجل رابيو هدفين في فوز الروسونيري 3-1 على ملعب سينيجاليا. سيحاول فريق سيسك فابريغاس التعافي من خسارته 2-1 على أرضه أمام فيورنتينا المتواضع الأسبوع الماضي، وهي نتيجة أضرت بآماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى.

Getty Images

منذ الهزيمة المفاجئة في الجولة الأولى أمام كريمونيزي، لم يخسر ميلان في 23 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. هزائمه الوحيدة منذ أغسطس كانت في مسابقات خروج المغلوب، أمام نابولي في السوبر كوبا الإيطالية وفي كأس إيطاليا أمام لاتسيو.

أخبار الإصابات والإحصائيات الرئيسية

الظهير البلجيكي أليكسيس سايلمايكرز على وشك التعافي من إصابة في العضلة المقربة، لكنه قد يظل إلى جانب سانتياغو جيمينيز على مقاعد البدلاء في ميلان.

إلى جانب بوليسيتش وليو، يتنافس كريستوفر نكونكو ونيكلاس فولكروغ على مكانين في الهجوم، بينما شغل روبن لوفتوس-تشيك دورًا هجوميًا في الأسابيع الأخيرة. يجب على أليجري إجراء تغيير واحد في خط الوسط، حيث يعاقب رابيو بالإيقاف.

Getty Images

في غضون ذلك، طُرد ألفارو موراتا لاعب كومو في مباراة فيورنتينا وسيغيب عن مواجهة فريقه السابق. تاسوس دوفيكاس ونيكو باز هما أفضل هدافي لارياني في الدوري الإيطالي برصيد ثمانية أهداف، ومن المفترض أن يبدآ المباراة مرة أخرى؛ على الرغم من أنه قد يُطلب من الأخير أن يلعب في مركز المهاجم الوهمي، مع جلوس دوفيكاس على مقاعد البدلاء.

فقط أسان دياو وإدواردو غولدانيغا مصابان، مما يتيح لفابريغاس العديد من الخيارات للاختيار من بينها.

أخبار الفريق والتشكيلات

الشكل

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة ميلان وكومو اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت: قم بالتسجيل في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). امسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباراة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون: