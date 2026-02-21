Goal.com
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoنيوكاسل يونايتد
Renuka Odedra

ترجمه

كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

كيفية مشاهدة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى موعد انطلاق المباراة وأخبار الفريقين

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

الولايات المتحدةبيكوك
المملكة المتحدةTNT Sports
أسترالياستان سبورت
كندافوبو كندا
الهندجيوستار
جنوب / جنوب الصحراء الكبرىسوبر سبورت
ماليزياAstro
الشرق الأوسطبي إن سبورتس مينا

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، اطلع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
ملعب الاتحاد

ستبدأ مباراة اليوم بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في 21 فبراير 2026، الساعة 20:00.

نظرة عامة على المباراة

Antoine Semenyo Man City 2026 Getty Images

تشتد حدة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب إتيهاد ستاديوم مساء السبت، حيث يسعى مانشستر سيتي إلى تقليص الفارق مع المتصدر أرسنال، بينما يصل نيوكاسل يونايتد المتجدد بحثًا عن الانتقام بعد خروجه مؤخرًا من الكأس.

يتأخر السيتي حالياً بخمس نقاط عن أرسنال، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة. بعد تعادل الغانرز في منتصف الأسبوع ضد وولفز، يدرك بيب جوارديولا أن الفوز هنا سيضع ضغطاً هائلاً على فريق ميكيل أرتيتا قبل ديربي شمال لندن يوم الأحد. يمر السيتي بفترة رائعة، بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

نيوكاسل يونايتد (المركز العاشر - 36 نقطة) بعد بداية متعثرة في عام 2026، وجد فريق "الماغبايز" بقيادة إدي هاو جناحيه فجأة. يحقق الفريق سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، أبرزها الفوز الساحق 6-1 على قاراباغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. في حين أن التأهل الأوروبي عبر الدوري مهمة صعبة، فإن النتيجة في ملعب الاتحاد ستشير إلى عودته إلى المنافسة على المراكز الأولى.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

مانشستر سيتيHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestنيوكاسل
25
جيانلويجي دوناروما
3
روبن دياش
27
ماتيوس نونيز
21
ريان آيت نوري
15
مارك جويهي
16
رودري
20
بيرناردو سيلفا
33
نيكو أوريلي
9
إرلينج هالاند
42
أنطوان سيمينيو
47
فيل فودين
1
نيك بوب
3
لويس هال
12
مالك ثياو
33
دان بيرن
2
كيران تريبير
28
جو ويلوك
8
ساندرو تونالي
7
جولينتون
41
جاكوب رامزي
10
انتوني جوردون
20
أنتوني إلانجا

4-3-3

نيوكاسلAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيدي هاو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

الشكل

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نيوكاسل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

سجل المواجهات المباشرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

نيوكاسل

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

11

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. التنزيل والتثبيت: اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (تحقق من دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك.
  2. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي).
  3. امسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول.
  4. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباريات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون:

  • أجهزة التلفزيون الذكية و Fire Stick: تحتوي معظم أجهزة التلفزيون والأجهزة التي تعمل بنظام Android مثل Amazon Fire TV Stick أو Google Chromecast مع Google TV على تطبيقات VPN أصلية. ما عليك سوى البحث عن مزود VPN الخاص بك في متجر التطبيقات على التلفزيون الخاص بك، وتسجيل الدخول، والاتصال كما تفعل على هاتفك.
  • Apple TV و Roku وأجهزة الألعاب: غالبًا ما لا تدعم هذه الأجهزة تطبيقات VPN المباشرة. أسهل حل هو استخدام Smart DNS ( الموجود عادةً في إعدادات حساب VPN الخاص بك) أو Mirror/Cast البث من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول المتصل بـ VPN إلى التلفزيون.

0