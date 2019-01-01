كيروش يرحل إلى كولومبيا بعد نهاية كأس آسيا

كيروش يأمل بالتتويج بالبطولة القارية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية أن كارلوس كيروش، مدرب إيران، سيرحل عن تدريب الفريق وينتقل إلى قيادة المنتخب الكولومبي بعد كأس آسيا.

وكانت إيران قد افتتحت مشوارها بكأس آسيا بانتصار عريض على اليمن بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء هذا الأسبوع.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن كيروش سيتم إعلانه مدرباً لكولومبيا بمجرد انتهاء بطولة آسيا، وأن الاتفاق تم بين المدرب البرتغالي والفريق اللاتيني. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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لاعبو المنتخب الاحمر 🇧🇭 بمعنويات مرتفعة قبل مواجهة تايلاند 🇹🇭 في أول مباريات الجولة الثانية من #كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول



(@afcasiancup_ar :📸) pic.twitter.com/YiOQxp713H — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

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وقالت الصحيفة إن كيروش لم يكن الخيار الأول لكولومبيا، ولكن لويس فيليبي سكولاري، مدرب بالميراس، ولكن المفاوضات فشلت بين الطرفين، بحسب بيان رسمي كولومبي.

ويدرب كيروش المنتخب الإيراني منذ 2011، ونجح في قيادته للمشاركة في كأس العالم 2014 و2018.

وسبق لكيروش تدريب المنتخب البرتغالي والجنوب إفريقي، بالإضافة لريال مدريد وسبورتنج لشبونة وعمله كمساعد مع أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.