النتائج المباشرة
كأس آسيا

كيروش يرحل إلى كولومبيا بعد نهاية كأس آسيا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
كيروش يأمل بالتتويج بالبطولة القارية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية أن كارلوس كيروش، مدرب إيران، سيرحل عن تدريب الفريق وينتقل إلى قيادة المنتخب الكولومبي بعد كأس آسيا.

وكانت إيران قد افتتحت مشوارها بكأس آسيا بانتصار عريض على اليمن بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء هذا الأسبوع.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن كيروش سيتم إعلانه مدرباً لكولومبيا بمجرد انتهاء بطولة آسيا، وأن الاتفاق تم بين المدرب البرتغالي والفريق اللاتيني.

اختيارات المحررين

بيبي: ريال مدريد مقبرة المدافعين

حدث تاريخي - حكم مكسيكي يقود مباراة الإمارات والهند

وقالت الصحيفة إن كيروش لم يكن الخيار الأول لكولومبيا، ولكن لويس فيليبي سكولاري، مدرب بالميراس، ولكن المفاوضات فشلت بين الطرفين، بحسب بيان رسمي كولومبي.

ويدرب كيروش المنتخب الإيراني منذ 2011، ونجح في قيادته للمشاركة في كأس العالم 2014 و2018.

وسبق لكيروش تدريب المنتخب البرتغالي والجنوب إفريقي، بالإضافة لريال مدريد وسبورتنج لشبونة وعمله كمساعد مع أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

الموضوع التالي:
حارس البحرين يلوم المهاجمين على الخسارة من تايلاند
الموضوع التالي:
الزمالك يصل المغرب لمواجهة اتحاد طنجة بالكونفدرالية
الموضوع التالي:
رسميًا - اتحاد جدة يتعاقد مع هداف الدوري اليوناني
الموضوع التالي:
دي يونج: سأبقى مع أياكس ولن أرحل في الشتاء
الموضوع التالي:
كأس آسيا |تايلاند تُنعش آمالها في التأهل بانتصار ثمين على البحرين
إغلاق