حدث تاريخي - حكم مكسيكي يقود مباراة الإمارات والهند

يقود مباراة اليوم تحكيميًا الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس، في حدث تاريخي بالبطولة الآسيوية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تشهد مباراة منتخبي الإمارات الهند التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2019 حدثاً تاريخياً.

ومن المنتظر أن يقود مباراة اليوم تحكيميًا الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس، في حدث تاريخي بالبطولة الآسيوية.

ويعد راموس أول حكم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) يدير مباراة في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الخميس. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وسيحظى أفضل حكم في الكونكاكاف عام 2017 بمساندة من مواطنيه ميجيل هرنانديز وألبرتو مورين.

استعدوا ! 🔥 👈لمباريات سادس أيام #كأس_آسيا2019... 🗓️

الإمارات 🇦🇪والبحرين🇧🇭 في مهمتَيْن صعبتَيْن.. وسوريا 🇸🇾 تحت شعار "لا بديل عن الفوز" أمام الأردن 🇯🇴 في الجولة الثانية من البطولة.



⌛️ المباريات بتوقيت مكة المكرمة.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/ssCXiQDuYX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

ويأتي هذا القرار التاريخي إطار التعاون بين الاتحاد الآسيوي والكونكاكاف حيث سبق أن أدار حكم أوزبكي قبل نهائي دوري أبطال الكونكاكاف وظهر حكم أمريكي في قبل نهائي أبطال آسيا.