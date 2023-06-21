خاص | لن يفتقده جمهور الهلال كثيرًا .. جوستافو كوييار يقترب من وجهة سعودية مفاجئة

الكولومبي يمتد عقده لنهاية الموسم المقبل، لكن الهلال يرغب في التخلص من غالبية لاعبيه الأجانب والتعاقد مع جدد

بينما قرر الهلال السعودي الاستغناء عن غالبية لاعبيه الأجانب خلال الميركاتو الصيفي الجاري بحثًا عن أسماء أكبر من أوروبا، بدأ الكولومبي جوستافو كوييار؛ لاعب وسط الفريق، البحث عن وجهة جديدة منذ فترة.

الكولومبي يرتبط بعقد مع الزعيم يمتد لنهاية موسم 2023-2024م، لذلك يبحث النادي الأزرق عن العرض الأفضل لبيع الموسم المتبقي له.

وعلم "GOAL" من مصادره الخاصة امتلاك اللاعب لعدة عروض برازيلية وسعودية، لكن العرض العربي هو الأقوى من الناحية المالية بالنسبة للنادي ومن الناحية النفسية بالنسبة لكوييار.

وأكدت مصادرنا أن العرض السعودي مقدم من نادي الشباب لمدة عامين، إذ عقد اجتماع بالأمس مع مسؤولي النادي العاصمي، ورحب بالعرض، في ظل رغبته في مواصلة مسيرته في دوري روشن السعودي.

ويتبقى فقط الاتفاق على بنود العقد، قبل التوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة، الذي قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن كوييار يلعب للزعيم منذ صيف 2019م، وخاض معه خلال تلك السنوات 125 مباراة، صنع خلالها أربعة أهداف، وحصد عديد البطولات المحلية والقارية، بجانب فضية كأس العالم للأندية المغرب 2022م.