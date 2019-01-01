كويلار: أريد اللعب أمام فلامنجو ولن نكون ضيف شرف

كويلار يرى أن الهلال يشبه فلامنجو.

أكد الكولومبي جستافو كويلار، لاعب فريق الهلال السعودي، على أنه سعيد للغاية، بمشاركته الأولى في مباريات كأس العالم للأندية رفقة الزعيم.

الهلال حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي مساء السبت الماضي، في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية، بهدف دون رد.

كويلار قال خلال تصريحات لقناة "جول" الكولومبية: "الهلال مستعد لمواجهة فلامنجو البرازيلي، وسنقدم مباراة رائعة ولن نكون ضيف شرف أو مجرد مشارك في البطولة، لأن الوضع مختلف وسنلعب للفوز".

اللاعب الكولومبي تابع: "هناك فرق واضح في الاستثمار بين الهلال وفلامنجو، الفريق السعودي استثمر للوصول إلى العالمية، وهو ما فعله قبله الفريق البرازيلي المتفوق من حيث السبق فقط".

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جوستافو واصل: "أريد اللعب أمام فلامنجو، وبذل قصارى جهدي داخل الملعب، دون النظر إلى أن هذا فريقي السابق، وأحد المشاركين في تتويجه بكأس ليبرتادوريس".

كويلار انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

ويواجه الهلال نظيره فلامنجو البرازيلي مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر.