الحرباوي: الترجي بالغ في احترام الهلال ولقاء السد إعادة لربع النهائي

لاعب العربي القطري يرى أن مواجهة الهلال والسد إعادة لمباراة ربع النهائي.

أكد التونسي حمدي الحرباوي، لاعب العربي القطري، على أن مباراة الترجي أمام السد ستكون صعبة للغاية على فريق باب سويقة.

الحرباوي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مباراة الترجي القادمة ستكون صعبة جدًا، خاصة أمام السد القطري، لأنه فريق كبير، وأعتبر مستواه قريب من الهلال السعودي".

اللاعب التونسي تابع: "يجب على الترجي تدارك الأخطاء جيدًا، التي وقع فيها أمام الهلال السعودي، من أجل تحقيق الفوز".

حمدي الحرباوي أردف: أرى أن مباراة السد ستكون إعادة للقاء الترجي أمام الهلال، والفريق التونسي لا يمتلك شيئًا لكي يخسره، وعليه فرض طريقة لعبه من البداية مع الحذر من مهارات المهاجمين مثل بغداد بونجاح وحسن الهيدوس وأكرم عفيف".

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لاعب الترجي السابق واصل: "أرى أن فريق باب سويقة بالغ في احترامه للهلال، ولم يستغل ثغرات الفريق السعودي دفاعيًا، ولو كان الفريق التونسي آمن بإمكانياته، كان سيصل إلى شباك الهلال".

واختتم الحرباوي تصريحاته قائلًا: "الأندية العربية الآسيوية دائمًا عقدة الترجي في كأس العالم للأندية، نظرًا لفوارق والإمكانيات المادية".

الترجي التونسي سيواجه السد القطري مساء غدٍ الثلاثاء، في مباراة تحديد المركز الخامس، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.