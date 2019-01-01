كونميبول يرد على اتهامات ميسي

تعرف على تعليق اتحاد أمريكا الجنوبية حول اتهامات ميسي

انتقد الاتحاد الأمريكي الجنوبي كونميبول تصريحات ليونيل ميسي، هداف الأَرجنتين التاريخي، والتي اتهم فيها اللجنة المنظمة لكوبا أمريكا بالفساد.

ميسي تحصل على الطرد أمام تشيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ليخرج عقب اللقاء متهما الاتحاد بالفساد.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "في كرة القدم أحيانا تخسر وأحيانًا تنتصر، ويجل قبول النتبجة النهائية وذلك جزء من احترام قوانين اللعبة واللعب النظيف".

وأضاف: "الأمر ذاته ينطبق على القرارات التحكيمية، فكلنا بشر ولا يوجد شيء كامل: "

وتابع: "هذه الاتهامات غير مقبولة لأننا ننظم بطولة بها 12 منتخبًا يتنافسون بصورة متساوية وفي ظروف واحدة. لقد تعرضنا لانتقادات ظالمة بعيدة عن الحقيقة وتشكك في نزاهة كوبا أمريكا".

ليونيل ميسي رفض حضور تسليم الميداليات برفقة الأرجنتين بعد طرده أمام تشيلي.🏅 #CopaAmerica pic.twitter.com/4c6DwPQjps — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

واختتم: "نعتبر هذه الاتهامات عدم احترام للمنافسة، جميع اللاعبون جزء من الاتحاد ونعمل سويًا بهدف تحسين وتطوير الكرة في أمريكا الجنوبية".

وكان البرغوث قد أكد أنّ البطولة مجهزة للبرازيل وأنّ الظلم الذي تعرض له منتخب الأرجنتين آخر مباراتين متعمد.

جدير بالذكر أنّ لاعبو التانجو تضامنوا مع ميسي وانتقدوا القرارات التحكيمية وعدم العودة لتقنية الفيديو في أغلب أوقات المباراة.