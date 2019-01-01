كونتي يطالب إنتر بضم ظهيري روما

إنتر مهتم بعديد النجوم من روما

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر مهتم بالتعاقد مع ظهيري روما أليكساندر كولاروف وأليساندرو فلورينزي بناء على طلب من مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

إنتر سبق وتعاقد مع رادجا ناينجولان الصيف الماضي من الجيالوروسي، وذكرت تقارير أنه أيضاً أنهى إجراءات ضم إيدن دجيكو للموسم المقبل.

وقالت "توتوسبورت" إن كونتي معجب كبير بإمكانيات فلورينزي منذ وقته مع في المنتخب الإيطالي، إذ شارك في 17 من 25 مباراة له مع الأتزوري.

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أجمل أهداف مونديال الشباب حتى الآن بكل تأكيد 😍 بأقدام صقرنا "بيركامب السعودية" فراس البريكان! 🚀



كفوو 👏👏pic.twitter.com/ZV3EnWyoWC — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

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وأضاف التقرير أن قدرة فلورينزي على شغل أكثر من مركز مهمة لكونتي، ولكن العقبة تبقى كونه قائد الذئاب الجديد وعدم وجود اتجاه للتفريط فيه.

وعلى الجانب الآخر، أشارت "لاجازيتا" وعدة صحف أخرى أن كولاروف هدف حقيق للنيراتزوري بسبب ملائمته لخطة 3-5-2 التي ينتهجها كونتي.

وأفادت التقارير أن كونتي معجب بالشخصية القيادية للاعب الصربي وخبرته الكبيرة من الرغم من تقدمه بالعمر وبلوغه الرابعة والثلاثين نوفمبر المقبل.

وأعلن إنتر فجر الجمعة الماضي تعيين كونتي مدرباً للفريق لثلاث مواسم مقبلة بداية من الصيف الجاري.