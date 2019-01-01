كونتي يحاول خطف رجل زيدان المفضل من ريال مدريد

تغييرات كبرى في إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر الجديد، يسعى لخطف المعد البدني لريال مدريد أنطونيو بينتوس ويضمه لجهازه الفني.

إنتر أعلن فجر الجمعة رسمياً تعيين كونتي مديراً فنياً للفريق، ويتواجد حالياً مع وفد النادي الإيطالي بمدريد لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت "كوريري" إن كونتي اتصل شخصياً ببينتوس وعرض عليه العمل معه في إنتر، وهو ما قوبل بالموافقة من المعد البدني الإيطالي لرغبته بالعودة لبلاده.

وأضاف التقرير أن يتبقى موافقة ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، والذي يرتبط بعلاقة قوية مع المعد البدني وعمل معه في السنوات الأخيرة.

ماذا يحدث عندما ترى فريقك المفضل.. لا شيئ غير الصراخ 😂pic.twitter.com/YXKCdqKaal — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

بينتوس أشارت له صحف إسبانية على أحد الأسباب الرئيسية لنجاح ريال مدريد تحت قيادة زيدان بسبب برامجه الإعدادية البدنية المميزة.

واستعان عدد من نجوم ريال مدريد، مثل كريم بنزيمة، بالمعد البدني لوضع برامج خاصة لهم لاستعادة اللياقة والتأهيل في المواسم الأخيرة.

ولم يعلن إنتر حتى الآن رسمياً عن الجهاز الفني والإدارة المعاون لكونتي، بانتظار حسم المدير الفني الإيطالي لخياراته.