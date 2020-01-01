كونتي يربح قضيته ضد تشيلسي

كونتي قد رفع دعوى قضائية ضد تشيلسي في وقت سابق

فاز أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر الحالي، بالدعوى القضائية التي قام برفعها على ناديه السابق تشيلسي، بسبب إقالته.

وتولى كونتي تدريب البلوز، خلال الفترة من 2016، وحتى 2018، وحقق لقب البريميرليج في فترته الأولى.

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وفي الموسم الثاني حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولكن هذا لم يكن كافياً لاستمراره مع الفريق، وتمت إقالته.

وبعد إقالته قرر كونتي، رفع دعوى قضائية ضد الفريق الإنجليزي، بسبب الإقالة الغير عادلة، وحكمت المحكمة لصالحه اليوم.

وحكمت المحكمة، على تشيلسي بدفع غرامة مالية قدرها 1524 إسترليني، بالإضافة إلى 83682 إسترليني ليصبح مجموع التعويض 85206 إسترليني.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن إقالة كونتي من تشيلسي، كلفت الفريق 26.6 مليون إسترليني له ولطاقمه الفني.

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جدير بالذكر أن كونتي بعد رحيله من البلوز، قضى عاماً دون أي فريق، قبل أن يتعاقد مع إنتر مطلع الموسم الحالي.

ويحتل إنتر المركز الثاني حالياً من ترتيب السيري آ برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس المتصدر.