كونتي: ليس من العدل الحديث عن الميركاتو وفخور بفريقي

أبرز تصريحات أنطونيو كونتي عقب انتصار إنتر على نابولي

قال أنطونيو كونتي إن الفريق يتطور يومًا بعد يوم، وأعرب عن سعادته بالفوز وبعودة اللاعبين المصابين، ورفض الحديث عن سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح إنتر في تحقيق انتصار هام وعريض على حساب مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة قال كونتي بداية أريد أن أحيي أليساندرو ألتوبيلي في ستوديو بي إني سبورتس، في كأس العالم تعرفنا على شخص رائع أريد أن أحييه حتى وإن لم أكن أراه.

وأضاف: "المباراة لم تكن سهلة للغاية، أن تأتي إلى نابولي هو أمر صعب على كل الفرق ولكننا لعبنا بنسق عالٍ وقدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز"

وتابع: "لقد نضج اللاعبون وتطورا كثيرًا في أشياء عديدة وهذا يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق الانتصارات وأنا سعيد بالأداء المقدم من اللاعبين وبالنقاط كذلك"

وتابع: "أعتقد أن نسبة فوز إنتر بالدوري ليست محددة ولا يمكن قياسها، حيث أننا بدأنا مسيرة لكي نكون فريقًا، ونحن بحاجة إلى الوقت والصبر، وكان علينا أن نمضي بسرعة من أجل هذه المسيرة، ولكن اللاعبين رائعون"

وأردف: "استعدنا لاعبين أمثال سانشيز وسينسي وباريلا، لمدة 3 أشهر فقدت هذا الثلاثي ولم يكونوا متاحين ولكن ذلك أعطى الفرصة لبقية اللاعبين من أجل التحسن"

وأكمل: "من يواجههنا الآن يجب أن يعرق أكثر منا ويقدم أداء خرافيًا حتى يفوز، علينا أن نظهر دائمًا كمرشح أبرز للفوز في كل مباراة نخوضها

وحول جودين قال: "أنا دائمًا ما أقوم بخياراتي الفنية وفقًا لرؤيتي، وأعتقد أنني اخترت أن ألعب بباستوني، وفي رأيي هو في عمر 20 عامًا فقط ولكن ينتظره مستقبل واعد، هو حاضرنا ومستقبلنا ولكن عيه أن يكون أكثر خبثًا، وجودين كذلك من الممكن أن يسهم مع الفريق"

وفيما يتعلق بتعاقدات يناير قال: "نحن لم نستعد دي أمبروزيو بعد، لديه مشكلة في ركبته، ونحن نحاول جاهدين أن نستعيده لأنه لاعب مهم للغاية، على الطرف لاأيسر لدينا بيراجي فقط ويقدم أداء جيدًا مع الفريق، وفيما يتعلق بسوق الانتقالات سنرى، لقد تحدثت مع الإدارة ولا أريد أن أتحدث عن الميركاتو، لأنه ليس عادلًا أن يكون لدي هؤلاء اللاعبين وتلك الكوكبة من النجوم وأتحدث عن لاعبين جدد"

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يذكر أن إنتر بفوزه الرابع عشر في الدوري اليوم قد وصل إلى النقطة رقم 45 ليستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن يوفنتوس.