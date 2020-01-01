"كونتي لن يصمد عامًا في ريال مدريد"

تعامله صعب ومن المستحيل أن يبقى طويلًا في الملكي..

أثنى دييجو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، على مدربه السابق في تشيلسي أنطونيو كونتي، ولكنه اعتبر أن لديه أزمة معه على الصعيد "الإنساني"، كما أكد أن عقليته لم تكن لتجعله يصمد في تدريب ريال مدريد لمدة عام واحد.

كوستا رحل عن تشيلسي بعد مشاكل عدة مع كونتي انتهت بإرسال مدرب الإيطالي له رسالة نصية يخبره فيها بأنه خارج البلوز، إلا أن الدولي الإسباني لم يجحد إمكانات مدرب يوفنتوس الأسبق.

وكان كونتي مرتبطًا بتدريب ريال مدريد بعد إقالة سانتياجو سولاري من تدريب النادي في العام الماضي، وفي نهاية المطاف آثر فلورنتينو بيريز التعاقد مع زين الدين زيدان بينما تولى كونتي تدريب إنتر.

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كوستا في تصريحات للصحافة تحدث عن كونتي قائلًا "واجهت أنا وكونتي مشاكل خارج الملعب، لكنني أعتقد أنه مدرب جيد حقًا.".

كما أضاف "ليس لديّ مشاكل صعبة تجاه كونتي، لكن لكي يصبح مدربًا كبيرًا، عليه أن يغير الجانب الإنساني في إدارته، إنه مرتاب دائمًا، في فريق مثل ريال مدريد، لن يستمر موسمًا أبدًا.".

على الرغم من أن صاحب الـ31 عامًا وُلِد في البرازيل، لكنه قرر تمثيل المنتخب الإسباني، وقد كشف عن الأسباب التي دعته لاتخاذ مثل هذا القرار.

مهاجم الروخيبلانكوس قال "أتذكر أن العديد من المهاجمين قد أصيبوا ولكن سكولاري لم يختارني، بقيت هادئًا، ولكنه لم يختارني في كأس القارات أيضًا، ظهرت إمكانية إسبانيا وقبلت، كيف يمكنني أن أقول لا؟.".

وأتم "فجأة بدا وأن سكولاري أرادني، حسنًا، إنه لم يتصل بي مرة واحدة أبدًا، كيف يمكن أن يكون يريدني حقًا؟ بعد ذلك كُتِب أنني دمرت أحلام ملايين البرازيليين، لماذا لا يقال أنه هو من لم يبحث عني؟ الأمر بسيط.".