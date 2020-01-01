كونتي: لا نملك الأموال الكافية لصفقات قوية في يناير

كونتي يأمل في عقد صفقات رخيصة تفي بالغرض..

اعترف أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، بأن النيراتزوي لا يملك الأموال الكافية لعقد صفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي.

كونتي تحدث عقب إنتصار إنتر على كالياري، بأربعة أهداف مقابل واحد ، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس إيطاليا .

وقال كونتي، في تصريحات للصحفيين: "تلقيت استجابة ممتازة من جميع اللاعبين عقب التعادل مع أتلانتا، مع الوضع في عين الاعتبار، أن العديد منهم لم يلعب لفترة طويلة".

وأضاف المدرب الإيطالي: "باريلا عائد للتو من الإصابة، كما قدم ديماركو وفالينتينو وأليكسيس سانشيز مباراة جيدة، بورخا فاليرو أثبت أنه عنصر مهم للغاية بالنسبة لنا، فيما يظهر لوكاكو قوته ولكن لا يزال لديه المجال ليتحسن".

وتطرق كونتي، للحديث عن سوق الانتقالات الشتوية: "ليس لدينا الكثير من المال، يجب أن نكون جيدين في انتقاء الصفقات التي تعود علينا بالفائدة، ويجب أن نجد صفقات رخيصة، وإلا فالموضوع صعبًا، يجب إدارة الأمر بذكاء".

مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق، واصل حديثه: "لقد واجهنا مشاكل كبيرة في النصف الأول من الموسم، ومع ذلك حصدنا 46 نقطة، سيكون النصف الثاني صعبًا ونحن نعرف ذلك، سنقاتل كثيرًا وسنتطور".

ويحتل إنتر وصافة الدوري الإيطالي ، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب الصدارة.