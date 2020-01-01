إنتر يسحق كالياري ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

انتصار كبير بفضل البلجيكي روميلو لوكاكو

نجح فريق إنتر في التأهل لدور الثمانية من كأس إيطاليا، بعد الفوز الكبير على ضيفه كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار دور الـ16 من عمر البطولة.

المدرب أنطونيو كونتي قرر الاعتماد على الحارس سمير هاندانوفيتش، وأمامه ثلاثي دفاعي ميلان شكرينيار، أندريا رانوكيا ودييجو جودين.

وفي خط الوسط لعب فيديريكو ديماكرو، بورخا فاليرو، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، فالينتينو لازارو، وبالهجوم الثنائي أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.

البداية جاءت مبكرة لصالح إنتر بهدف لصالح البلجيكي لوكاكو في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، قبل إحراز فاليرو الهدف الثاني بالدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة إنتر، ليتمكن لوكاكو من إحراز الهدف الثالث بالدقيقة 49 ليضمن لفريقه التأهل للدور القادم من كأس إيطاليا.

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كالياري رفض الاستسلام في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، ولكنه لم يحرز سوى هدفاً وحيدا بالدقيقة 72 عن طريق كريستيان أوليفا.

وفي الدقيقة 80 قرر رانوكيا إنهاء جميع آمال كالياري في العودة من جديد، بتسجيل هدف فريقه الرابع ليحجز إنتر بطاقة التأهل.

وينضم بذلك إنتر لكل من لاتسيو الذي تغلب على كريمونيزي 4/0، ونابولي عقب فوزه على بيروجيا بهدفين نظيفين ، في انتظار مواجهات فيورنتينا وأتالانتا، ميلان وسبال، يوفنتوس وأودينيزي وبارما مع روما.