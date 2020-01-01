كونتي قبل مواجهة ريال مدريد: استعدنا روح إنتر القتالية!

تهديد واضح للريال..

أعرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، عن سعادته بعودة روح النيراتزوري وبروزها بقوة في مباراة تورينو الأخيرة في الكالتشيو.

وتأخر إنتر بهدفين أمام تورينو، قبل أن يتمكن بقيادة روميلو لوكاكو من العودة بأربعة أهداف آخر 25 دقيقة اقتنص بهم نقاط المباراة الثلاث.

مباراة تورينو كانت البروفة الأخيرة قبل المباراة الهامة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، ويبدو أن كونتي راضٍ عن فريقه قبل القمة.

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المدرب الإيطالي في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "أردت أن أرى العزيمة والغضب والنار اللذين رأيتهم في الموسم الماضي، حتى الآن، فقدنا الكثير من ذلك".

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كما أضاف "أنت بحاجة إلى كل شيء لتحقيق الفوز، التكتيك والذكاء مهم ولكن كذلك القلب والساقين، يجب أن نكون مستعدين لنشمر عن سواعدنا ونقاتل من أجل كل نتيجة".

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وتابع "لم أحب الشوط الأول لأننا لم نلعب فيه من الأساس، آمل أن يكون هذا دعوة لنا للاستيقاظ لندرك أنها مهمة صعبة وأن علينا العمل بقوة لجعل الأمور أكثر صعوبة على خصومنا".

وأتم "التنظيم جيد ومهم، ولكن إذا لم تمتلك العزيمة الشخصية والتصميم وقيمك الإنسانية، فلن يكون كافيًا للفوز".

يذكر أن إنتر يتذيل ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، والهزيمة من ريال مدريد قد تعني نهاية آماله لبلوغ دور الـ16 في تكرار لفشله في الأمر العام الماضي بدوري الأبطال أيضًا.