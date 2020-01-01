رونالدو إلى ريال مدريد؟ يوفنتوس يحسم الجدل

رد قاطع..

رد فابيو باراتيشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، على الشائعات التي ربطت كريستيانو رونالدو بمغادرة البيانكونيري والعودة إلى ريال مدريد أو الانضمام لباريس سان جيرمان.

الشائعات أيضًا التي سارت في الفترة الأخيرة تحدثت عن أن اليوفي نفسه يفكر في الاستغناء عن اللاعب بسبب راتبه المرتفع، إلا أن رد باراتيشي جاء ليحسم الأمور.

المدير الرياضي للبيانكونيري شدد في تصريحات صحفية أن اليوفي يود استمرار الدون، وكذلك أن الدون نفسه لن يرحل بأي صورة من الصور خارج أليانز ستاديوم.

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باراتيشي قال "يمكنني أن أؤكد لك أن مستقبل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس".

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كما أضاف "بالطبع، الأخبار عن الأندية الأخرى المهتمة به تأتي يومًا تلو الآخر، ولكننا في يوفنتوس لا نعطي اهتمامًا لذلك".

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تصريحات باراتيشي تأتي بالتزامن مع الأداء الاستثنائي الذي يقدمه البرتغالي بعد التعافي من فيروس كورونا، والذي كلله بثنائية في شباك كالياري يوم السبت الماضي.

يوفنتوس سيلتقي مع فرينتسفاروس المجري في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، ويستعيد رونالدو مجددًا بعدما غاب أول جولتين أمام دينامو كييف وبرشلونة بسبب كورونا.