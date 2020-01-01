كونتي: علينا عدم التهويل من كورونا والدوري لم يحسم

كونتي لا يخاف من كورونا ويشيد بأتالانتا

أكد المدرب أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر الإيطالي على صعوبة مباراة الفريق أمام سامبدوريا غداً الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

إنتر يلعب أمام سامبدوريا غداً على ملعب جوسيبي ميازا، أملاً في الفوز وتجاوز الهزيمة التي وضعته في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الجولة الماضية أمام لاتسيو.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "صعوبة المباراة تكمن في أننا نواجه فريقاً قوياً لديهم مدرب كبير مثلا كلاوديو رانييري ومهاجم قوي يثبت قوته دائماً وهو فابيو كوالياريلا".

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وأضاف: "أحد المخاطر التي نواجهها في المباراة هي قلة الاستعداد للمباراة لعبنا يوم الخميس في الدوري الأوروبي، استعددنا للمباراة في يوم واحد فقط وهو قليل للغاية، ولكن علينا التعود على كثافة اللعب وعدد المباريات في وقت قليل".

وعن القلق من انتشار فيروس كورونا في عدد من المدن الإيطالية يرى كونتي بأنهم يجب أن يكونوا متوازنين ولكن بدون تهويل الأمور يوجد من يتعاملون مع الموقف وسنذهب خلفهم أياً كان القرار والصواب.

إنتر وأكذوبة الدفاع الأقوى مع كونتي

كونتي علق على ما قاله ميسي بحق مهاجم فريق لاوتارو مارتينيز مؤكداً بأن تلك الكلمات غنية للغاية في حق اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً فقط، إنه جيد وملتزم للغاية ولديه الكثير لم يخرج للنور بعد.

وأردف: "من هنا حتى نهاية البطولة هنالك الكثير من المتغيرات التي ستحدث ولكن نحاول التطور لمجاراة الأمور، وعلينا أن لا ننسى أن هنالك أتالانتا يقدم أداء جيد للغاية ومن الممكن أن يكونوا منافسين معنا ومع يوفنتوس ولاتسيو".

وأتم: "بروزوفيتش وباستوني شاركوا في التدريب يوم أمس، وسنحاول أن نعلم اليوم هل سيشاركوا غداً أم لا".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر ونقطتين خلف لاتسيو.