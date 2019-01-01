كونتي: رفضت تدريب روما هذا العام

حينها لم يكن أمام المدرب أي عروض إلا عرض الذئاب ولكنه رفضه

كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر أنه رفض التعاقد مع روما لتولي تدريب الفريق، خلال وقت سابق من هذا العام.

ويستعد إنتر لمواجهة ذئاب العاصمة، مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي .

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وانضم كونتي لتدريب النيراتزوري مطلع الموسم الحالي، خلفاً للمدرب السابق لوتشانو سباليتي، بينما تولى باولو فونسيكا تدريب روما في يونيو الماضي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تربطني علاقة صداقة قوية مع فرانشيسكو توتي، لقد تحدثنا معاً وأوضح لي إمكانية الانضمام إلى روما".

وواصل: "وبعدها قمت بتقييم هادئ، وفكرت وقررت أن هذا هو ليس الوقت المناسب لتلك الخطوة".

وأكمل: "في ذلك الوقت لم يكن هناك عرضاً مقدماً من إنتر، ولم يكن هناك أي عروض أخرى، فرفضت العرض بطريقة محترمة، أعلم أن روما ناد كبير ولكنه لم يكن الوقت المناسب".

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وأشاد مدرب إنتر بروما، وقال: "هم فريق يستحق الثناء، لديهم تشكيلة تنافسية ولاعبون أصحاب خبرة ومواهب رائعة".

ويتصدر إنتر حالياً ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة.