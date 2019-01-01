كوريري ترفض الاعتذار عن عنوان الجمعة السوداء

غضب عالمي واتهامات بالعنصرية بسبب العنوان

رفضت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية التقدم باعتذار عن العنوان المثير للجدل الذي اختارته لعدد صباح الخميس حول مباراة إنتر وروما.

وأثار اختيار الصحيفة وصف المباراة بالجمعة السوداء، ووضع صورة لاعبي الفريقين روميلو لوكاكو وكريس سمولينج، انتقادات عدة واتهامات لها بالعنصرية.

ونشر إيفان زازاروني، رئيس تحرير الصحيفة، مقالاً انتقد فيه منتقديه ووسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها بصناديق القمامة.

وأضاف زازاروني أن الهدف منه كان الاحتفاء بالاختلاف والفخر به، قائلاً إن من فشل في فهم العنوان يعاني من مشاكله الخاصة.

ووصف رئيس التحرير العنوان بالبريء والممتاز، وأشاد بكاتبه روبرتو بيروني، منتقداً هؤلاء الذين حولوه إلى سم.

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وكيل لوكاكو، فيديريكو باستوريلي، علق على القضية مع "سكاي" قائلاً: "كوني إيطالي يجعلني أخجل من تلك التصرفات، ولكن لا أريد التركيز على واقعة واحدة".

وأتبع: "العنصرية مشكلة كبيرة، مشكلة ثقافة، نحن نعيش في 1920، كوكيل أحاول حماية اللاعبين لأن الأمر لا يقتصر على الصحف، ولكن يمكنك أن تعيشه في الملاعب".

وأردف: "أتمنى أن تتعامل المؤسسات مع الموضوع بشكل أكثر جدية، الأمر تكرر في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، لا يتم التعامل بجدية للأسف، لوكاكو يملك القوة للتعامل مع الأمر ولكنه حساس".

وختم: "أنا أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا بنفس قوة شخصيته ولا يعرفون كيفية التعامل مع تلك الأمور، بالتأكيد هو ليس سعيد بما يحدث، ولكن قوي كفاية للتعامل مع الأمر".

وسائل الإعلام العالمية الكبرى أجمعت على انتقاد "كوريري"، ووصفت العنوان بأنه خطوة للوراء في إطار مكافحة العنصرية بكرة القدم.

ويستضيف إنتر نظيره روما مساء الجمعة في افتتاح لقاءات الجولة الخامسة عشر من السيري آ.