كومان يوضح حقيقة رفضه لبرشلونة

علق أيضاً على قرعة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

اعترف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، برفض الانتقال لتدريب برشلونة بعد رحيل إرنستو فالفيردي عن تدريب الفريق.

كومان كان أحد أبرز المرشحين لقيادة النادي الإسباني هذا الموسم بعد إقالة فالفيردي، قبل ان تستقر الأمور على كيكي سيتين المدرب الحالي.

مدرب منتخب هولندا قام بالتعليق على قرعة الطواحين بدوري الأمم الأوروبية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، متطرقاً لحقيقة عرض برشلونة للتعاقد معه.

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وقال كومان في تصريحات صحفية:"نعم هذا صحيح، ولكني قلت لا من أجل المنتخب الوطني".

وأما عن القرعة:"جاءت مناسبة في رأيي، تفادينا العديد من السيناريوهات الصعبة أمام فرق كبرى، ولكن علينا أولاً أن نلعب يورو 2020 ونرى ما سيحدث بعدها".

وأضاف:"المهم في مواجهات دوري الأمم هو الحصول على الصدارة، لنكون على قمة مجموعتنا في كأس العالم، وهذا مهم لنا للغاية".

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وعن إصابة ممفيس ديباي:"ربما لن يشارك في اليورو، كل شيء يسير وفقاً للخطة، ربما تمر الأمور أسرع في جلسات التأهيل، ولا يمكننا استخلاص النتائج النهائية الآن، وأتمنى أن يلحق بنا في النهاية".

يذكر أن قرعة دوري الأمم أوقعت هولندا في مجموعة متكافئة أمام بولندا والبوسنة والهرسك بالإضافة لمنتخب إيطاليا.