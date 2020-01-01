كومان يعود إلى هولندا بعد رحلة في برشلونة

هل يخلف رونالد كومان كيكي سيتيين في برشلونة؟

شوهد المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان إلى مطار برشلونة بشكل مفاجئ مما فتح الباب حول إمكانية تدريبه للفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة الكارثية أمام بايرن ميونخ بـ 8 أهداف مقابل هدفين لتزداد كوارث الفريق مؤخرًا.

وعزز ذلك من احتمالية إقالة المدير الفني للفريق الكتالوني كيكي سيتيين بنهاية الموسم الحالي، والذي انتهى بالفعل بالنسبة لبرشلونة.

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والتقطت بعض الصور للمدير الفني الحالي لمنتخب هولندا في مطار برشلونة، حيث عاد إلى هولندا بعدما تواجد في برشلونة لأيام.

ووسط التوقعات بأن يكون هو المدير الفني القادم لبرشلونة، تظهر تصريحاته السابقة بأنه لن يرحل عن المنتخب الهولندي إلا بعد خوض منافسات اليورو.

ولكن تأجيل اليورو بسبب فيروس كورونا قد يكون سببًا في تغيير الرجل لرأيه من أجل تدريب برشلونة في الموسم المقبل وخاصة بعد ما حدث مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

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يذكر أن برشلونة يعاني على الصعيد الإداري بصورة كبيرة وسط وجود الكثير من الخلافات والمشاكل بين جدرانه إداريًا وفنيًا.