كومان يخشى المخاطرة مع فاتي.. وأجويرو وديمبيلي في دوامة!

تطورات حالات المصابين في صفوف برشلونة.

سيتعين على جماهير نادي برشلونة الإسباني الانتظار قليلًا لرؤية أنسو فاتي، الرقم 10 الجديد مع الفريق، حيث يغيب الرقم عن مباريات "البلوجرانا" منذ رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد عشرة أشهر من إصابة في الركبة أدت إلى مضاعفات كادت تقضي على مسيرته بشكل كامل، بدأ أنسو فاتي المشاركة في تدريبات برشلونة خلال الفترة الماضية.

نادي برشلونة قرر منح أنسو فاتي الرقم 10 بعد رحيل ليونيل ميسي، حيث يرى مسؤولو النادي الكتالوني أن النجم الشاب هو خير من يخلف الأرجنتيني في حمل القميص التاريخي للنادي.

ما هو موقف فاتي من عملية تعافيه؟

وحسب صحيفة "موندو ديبورتفو" الإسبانية، فإن الخدمات الطبية والطاقم الفني في برشلونة لا يريدون التعجل أو المخاطرة مع أنسو فاتي.

والأولوية حاليًا بالنسبة إلى فاتي أن تتم عملية تعافيه على أفضل شكل ممكن، حيث يرغب في الهروب من أي شعور بالإلحاح في عودته إلى أرض الملعب.

ما هي خطوات كومان لاستعادة فاتي؟

الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة قرر التعامل بحكمة مع أنسو فاتي، حيث يعرف المدرب من واقع خبرته الشخصية أنه لا يمكن أن يبتعد لاعب لمدة عشرة أشهر ثم يعود للعب بعد التدريب لمدة أسبوعين فقط.

العملية ستكون أكثر تعقيدًا وأطول قبل أن يصبح فاتي في حالة ممتازة لخوض مباراة رسمية صعبة.

وبهذا المعنى، فإن الخدمات الطبية في برشلونة حذرت أنه يجب على فاتي أن يخوض أسبوعين أو ثلاثة على الأقل من التدريبات ليكون جاهزًا لخوض المباريات، ومن الواضح أن الجهاز الفني للنادي الكتالوني يوافق على هذه الخطوة.

𝑭𝒐𝒐𝒕𝒃𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒔 𝒇𝒖𝒏 pic.twitter.com/i9nxqfIEHW — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 8, 2021

وحسب أطباء برشلونة والجهاز الفني، فإن أنسو فاتي اكتسب نسقًا جسديًا جيدًا في الأسبوعين الماضيين، لكن عليه مواصلة النمو والتحسن.

ما هو الموعد المتوقع لعودة أنسو فاتي؟

ومع آخر التحديثات بشأن حالة أنسو فاتي، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلًا هو أن تكون مباراة يوم 20 سبتمبر ضد غرناطة في الدوري الإسباني هي التي ستشهد عودة اللاعب الشاب، لكن كومان لا يؤيد هذا الخيار حتى الآن.

ويفضل كومان العمل بهدوء أكبر، وهناك خياران متاحان في نفس الأسبوع لعودة أنسو فاتي، الأول يوم الخميس 23 سبتمبر ضد قادش، ثم مباراة برشلونة ضد ليفانتي التي تقام يوم 26 سبتمبر على ملعب "كامب نو".

اللاعب نفسه يواجه المرحلة الأخيرة من عملية تعافيه بهدوء شديد ودون الرغبة في الركض أكثر من اللازم، ويدرك جيدًا أن التسرع ليس أفضل وسيلة للعودة.

ما هو موقف أجويرو وعثمان ديمبيلي؟

على صعيد متصل، كشفت الخدمات الطبية في برشلونة موقف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو والفرنسي عثمان ديمبيلي، حيث يعانيان من إصابات متفرقة.

ويرى أطباء برشلونة صعوبة عودة أجويرو وديمبيلي حاليًا، وأنهما سيغيبان عن تشكيلة رونالد كومان حتى نهاية أكتوبر على الأقل.

أجويرو بذلك سيتأجل ظهوره الأول بقميص برشلونة حتى نوفمبر على أقل تقدير، بعدما انضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

اقرأ ايضًا