كومان يحسم موقفه من تخفيض راتبه مع برشلونة

مفاوضات جارية مع اللاعبين حول هذا الملف

أبدى رونالد كومان مدرب برشلونة، موافقته هو وجهازه الفني، على تخفيض رواتبهم لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

الهولندي جاء إلى النادي الكتالوني في ظروف صعبة، وسط قيود مالية كبيرة على برشلونة، منعته من تدعيم بعض المراكز، في خط الدفاع والهجوم.

برشلونة يحاول خفض فاتورة الرواتب بمقدار 191 مليون يورو، من أجل مواجهة انخفاض الدخل بنحو 300 مليون يورو.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن كومان يعمل حاليًا مع إدارة النادي على تعديل راتبه وفقًا للظروف الحالية الخاصة بالوباء.

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وأما بالنسبة لموافقة اللاعبين على تخفيض الرواتب، فقد قرر كومان ترك الأمر في أيدي نجوم الفريق لتحديد الموقف النهائي بشأن هذا الاقتراح.

ويأتي ذلك بعدما تم تأجيل الحسم في هذا الملف، حيث كان من المقرر الإعلان عن القرار يوم الإثنين الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن هناك توقعات بقبول اللاعبين لهذا المقترح، وسط مطالب بالانتظار من أجل التفاوض مع الرئيس المنتخب في صناديق الاقتراع يوم 24 يناير الماضي.

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يذكر أن برشلونة نجح في تجديد عقود جيرارد بيكيه، أندري تير شتيجن، فرينكي دي يونج وكليمون لونجليه، مع تخفيض رواتبهم بنسبة 30% خلال فترة الرئيس المستقيل جوسيب بارتوميو.