تيباس : أريد رؤية رونالدو وكلوب وجوارديولا في الدوري الإسباني

تحدث عن رأيه في رحيل ليونيل ميسي

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ، أنه يريد أكبر عدد من الشخصيات المميزة في كرة القدم بالبطولة، مثل جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا وكريستيانو رونالدو.

تيباس تحدث في تصريحات صحفية عن العديد من الأمور التي تخص الليجا، مثل عودة الجماهير وإمكانية رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

وقال تيباس وفقًا لصحيفة "as" الإسبانية:"دائمًا أقول نفس الشيء، أريد ليونيل ميسي أن يبقى في الليجا، كما أود رؤية كريستيانو رونالدو هنا أيضًا".

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وأضاف:"أريد كذلك تواجد جوزيه مورينيو ويورجن كلوب وبيب جوارديولا، لأن تواجد هذه الشخصيات يساعدك على تطوير المسابقة".

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وأما عن الدوري الأوروبي الممتاز:"النادي الذي يشارك في هذه البطولة، يجب أن يأتي من المريخ حتى يحقق الأرباح المالية الضخمة التي يتحدثون عنها".

وتابع:"من المستحيل أن يقوموا بجمع كل هذه الأموال، هذا فقط يؤكد نقص معرفتهم بكرة القدم عمومًا".

النجم الأهم في الليجا لو رحل ميسي عن برشلونة :"أعتقد أنه جريزمان، كان أحد أغلى الانتقالات في تاريخ إسبانيا، باريس سان جيرمان والعديد من الأندية كانت تحاول ضمه".

واستكمل:"كوتينيو لم يتأقلم مع عثمان ديمبيلي حتى الآن، وكذلك ريال مدريد لديه كريم بنزيما، هناك بعض النجوم الذين قد تتعاقد معهم الأندية مثل إرلينج هالاند".

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وأما عن عودة الجماهير:"إنه موضوع صعب، بمجرد أن ينخفض معدل الإصابات في بعض الأجزاء من إسبانيا ستعود بعض الأعداد من الجماهير بموافقة الحكومة، حيث نريد أن نبدأ بثلاثة آلاف مشجع في كل ملعب".

وفي نهاية حديثه تطرق تيباس إلى الصعوبات المالية التي تواجهها الأندية وخاصة برشلونة، ودور الجهات المسؤولة على تقديم المساعدة اللازمة لتخطي أزمة كورونا.