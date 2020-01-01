كومان يُجهِز مفاجأة لليفانتي لتعويض غياب ديمبيلي وفاتي

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يواصل برشلونة استعداداته لمباراة ليفانتي يوم الأحد، وقد شهد تدريب يوم السبت إشارة على نية رونالد كومان، المدير الفني للبرسا، مفاجأة خصمه بشكل أو بآخر.

ويُعاني برشلونة من العديد من الإصابات على الصعيد الهجومي في الآونة الأخيرة، في مقدمتها أنسو فاتي ومؤخرًا عثمان ديمبيلي، مع عدم وضوح موقف فيليبي كوتينيو حتى الآن.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها أشارت إلى أن كومان قد اعتمد في التشكيل بشكل أساسي على الشاب كونراد دي لا فوينتي، الذي باتت فرصه كبيرة في المشاركة أمام ليفانتي.

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صاحب الـ19 عامًا دائمًا ما كان يُشار إليه باعتباره أحد أهم مواهب أكاديمية البرسا، ويمكنه اللعب كجناح بصورة رئيسية، مع قدرته على الدعم في صناعة اللعب وكذلك مركز المهاجم الصريح ببعض الأحيان.

من جهة أخرى، فيواصل كومان اعتماده على الشاب الآخر أوسكار مينجويزا في مركز قلب الدفاع، ويُنظر إليه باعتباره الأوفر حظًا لمزاملة كليمون لونجليه في مباراة ليفانتي وليس صامويل أومتيتي.

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موقف آراوخو لا زال ضبابيًا بعض الشيء بعد إصابته الأخيرة، وفي حال أن كان جاهزًا فالأولوية له، أما إذا اضطر للغياب فحينها مينجويزا لا أومتيتي هو من سيخلفه.

هذه إشارة واضحة للغاية على عدم اقتناع كومان بأومتيتي، الأمر الذي يمهد الطريق لانفصال الدولي الفرنسي عن كامب نو خلال فترة الانتقالات الشتوية كما كانت تؤكد الصحافة من قبل.

يذكر أن أومتيتي شارك في مباراة يوفنتوس كبديل وقدم مردودًا سلبيًا للغاية، لكن عزائه أنه غاب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابات المتتالية بآخر سنتين.