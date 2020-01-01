كومان : لست بحاجة للدعم وأريد فوز ريال مدريد بالديربي

تصريحات المدرب الهولندي قبل مواجهة ليفانتي

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة ، أنه ليس بحاجة للدعم، ولا يشعر بالقلق حول مستقبله، بعد سلسلة النتائج المحبطة التي عانى منها الفريق الفترة الأخيرة.

برشلونة يعيش حالة من التخبط على الجانب المحلي والأوروبي، حيث تعرض لخسارتين متتاليتين أمام قادش ويوفنتوس.

كومان خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفانتي، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني، للحديث عن آخر أنباء فريقه قبل هذه المباراة.

وقال كومان عن تقييمه لبدايته مع برشلونة:"استقبلنا 11 هدفًا، من ركلتي جزاء وركنيتين وثلاثة أخطاء، ونحن الفريق الذي خلق فرصًا أكثر من أي وقت مضى في الدوري وهذا بفضل النظام الذي نتبعه والحرية التي يتمتع بها أكثر من لاعب".

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حالة الفريق:"بشكل عام نحتاج لتحسين الدفاع، نحاول تحليل كل الأخطاء الجماعية والفردية التي حدثت ضد يوفنتوس، دخلنا المباراة بطريقة سيئة وتركنا أنفسنا تحت سيطرتهم، ولكن في النهاية نحن فزنا في تورينو وحصلنا على 15 نقطة".

وأضاف:"نحن نفتقر إلى بعض الأشياء، النتائج ليست بالمستوى الذي نتوقعه، لدينا أخطاء في الكرات الثابتة ولا ندافع بشكل جيد في بعض المباريات".

حصول ريكي بوتش على الفرصة:"دخل بشكل جيد في مباراة يوفنتوس والمواجهات الأخيرة، سنرى ما يمكن أن يحدث غدًا".

ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو:"يمكننا التعليق على المباريات الأخرى، لكن الأهم هو الفوز بمباراتنا، ومن الأفضل أن يخسر أتلتيكو لتقليص الفارق معهم على الصدارة".

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التفكير في مستقبله:"أنا بخير، لست سعيدًا بمسارنا الحالي، ولكن نحاول تحقيق أقصى ما عندنا حتى موعد الانتخابات، لست بحاجة للدعم وأنا المسؤول الرئيسي عن النتائج".

شكوى اللاعبين من أسلوبه:"أحاول دائمًا احترام اللاعبين، كل ما انتشر عن غضبهم من أسلوبي مجرد أكاذيب، هم لم يشتكوا من النظام أو ما يحدث في مؤتمراتي الصحفية".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع بجدول الليجا بـ14 نقطة، بفارق شاسع عن أتلتيكو مدريد المتصدر بـ26 نقطة.