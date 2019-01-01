كومان يؤكد عزمه البقاء لمدة طويلة داخل بايرن ميونخ

وفاء وحب..

أبدى كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، رغبته في الاستمرار داخل صفوف العملاق البافاري لأطول فترة ممكنة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النادي الألماني يفتقد فقط التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

كومان وصل إلى بايرن ميونخ في صيف 2015 قادمًا من يوفنتوس، وقد نُظِر إليه كخليفة لفرانك ريبيري في مركز الجناح الأيسر، ولولا كثرة الإصابات لاختلفت مسيرته كثيرًا مع البافاري.

الدولي الفرنسي تحدث لمجلة بايرن الرسمية مُعلنًا رغبته في الاستمرار، حيث قال "أنا متأكد من أنني سأستمر داخل بايرن لمدة طويلة. المدينة عظيمة والنادي رائع للغاية، نحقق الألقاب وينقصنا فقط دوري الأبطال.".

"إذا كان بمقدوري أن أُغير شيئًا في بايرن فسيكون فقط طقس المدينة."

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ويعود آخر لقب للأبطال حققه البايرن إلى عام 2013، عندما توِّجت كتيبة المدرب يوب هاينكس حينها، باللقب عقب الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي.

لكن منذ ذلك الحين وفشل البايرن في أن يُعيد ذات الأذنين إلى خزائنه مجددًا، واكتفى بالوصول في ثلاث مناسبات مع بيب جوارديولا إلى نصف النهائي والخروج على يد الفرق الإسبانية، مع وصوله لمرة أخيرة مع هاينكس في 2018 لنفس الدور أيضًا.

كومان تحدث أيضًا عن تكرار تجربة ريبيري بالاستمرار 12 عامًا بنفس القميص الأحمر، فقال "بالطبع يمكنني أن أتخيل نفسي هنا لمدة كهذه، لقد أصبح بايرن ميونخ جزءًا هامًا من حياتي.".

الجدير بالذكر أن الصحافة الإنجليزية سبق وأن ربطت كومان بالانضمام إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل بينما ينضم ليوري ساني إلى البايرن، غير أن رغبة صاحب الـ23 عامًا باتت واضحة بالبقاء داخل الأليانز آرينا.