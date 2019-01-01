هاينكس مادحًا فليك: مدرب جوهرة وفرصة عظيمة لبايرن ميونخ

صاحب الثلاثية يتقمص دور المحامي عن فليك

استفاض مدرب بايرن ميونخ السابق يوب هاينكس في مدح المدرب الحالي هانز فليك، معتبره المدرب المثالي للفريق في المرحلة الحالية.

وجاءت تصريحات مدرب ثلاثية 2013، لدعم فليك بعدما تجرع من مرارة الهزيمة الأولى مع العملاق البافاري، بالسقوط أمام باير ليفركوزن بنتيجة 1-2 في قلب "آليانز آرينا".

وكتب مدرب ريال مدريد الأسبق في عموده لصحيفة "كيكر" الألمانية "الأمر يتعلق باللقطات والصور، بل بالدراية الأساسية لمهنة المدرب وكفاءته المهنية ولمساته وفلسفته".

وأضاف "وهانز فليك يتبع نهجي في التدريب مع بايرن ميونخ، وهو الرجل المثالي لهذه المرحلة –بعد موسم 2019-2020".

وتابع "فليك جوهرة كمدرب، وينبغي علينا الاهتمام بهذه المواهب ومنحها فرصتها. الآن أصبح لدى بايرن ميونخ فرصة للحصول على مدرب يمكنه بناء فريق للمستقبل".

وقاد فليك ناديه البافاري في خمس مباريات منذ توليه المهمة بشكل مؤقت بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش، حقق خلالهم الفوز في أربع مباريات، وهُزم مرة واحدة.

ورغم الهزيمة غير المتوقعة أمام باير ليفركوزن، إلا أن المدير التنفيذي للبايرن كارل هاينز رومينيجه ألمح في تصريحاته بعد المباراة لإمكانية استمرار فليك في منصبه حتى نهاية الموسم، وليس لفترة أعياد الميلاد.