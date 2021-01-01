كومان : ميسي متعطش للظهور أمام فاليكانو وأتفهم الأزمة المالية لبرشلونة

هل يعود النجم الأرجنتيني للظهور من جديد؟

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، على رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المشاركة مع الفريق، قبل مواجهة رايو فاليكانو بكأس ملك إسبانيا.

ميسي غاب عن برشلونة في آخر مباراتين ضد كورنيا في كأس ملك إسبانيا وإلتشي بالدوري، بسبب تعرضه للإيقاف بعد تلقيه البطاقة الحمراء ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر.

المهاجم المخضرم يستعد للظهور من جديد بقميص الفريق الكتالوني، عندما يلعب أمام رايو فاليكانو غدًا، الأربعاء، في دور الـ16 من كأس الملك.

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ومن جانبه قال كومان في المؤتمر الصحفي للمباراة:"ميسي يريد اللعب من أجل الفوز بالألقاب، إنه معتاد على ذلك ويريد أن يكون في جميع المباريات، ولكن علينا الانتظار غدًا لمعرفة موقفه من المباراة".

وأضاف:"صحيح أنه كان يشعر ببعض الانزعاج، ولذلك سنقيم حالته جيدًا لأننا نحتاج إلى ميسي في كامل مستواه للاستفادة من تأثيره في الملعب".

وأما عن الأزمة المالية:"برشلونة هو أحد الأندية التي تعاني أكثر من الفرق الأخرى بسبب أزمة كورونا، الأرقام سيئة في كل مكان، الأمر متروك للنادي فيما يخص الانتقالات، نعلم أنها مشكلة معقدة جدًا".

وأما عن ضغط المباريات:"علينا التأقلم على هذا الوضع، ليس لدينا أي وقت للاستعداد تكتيكيًا، نفتقر لعنصر الوقت ودائمًا نلعب في الليل ويكون التعب أكبر بعدها".

وأما عن عودة سيرجي روبيرتو:"يحتاج إلى المزيد من التدريب للعودة، لقد أجرى دورتين تدريبيتين فقط مع المجموعة، سنقرر موقفه قبل مواجهة الأحد ضد بيلباو في الدوري".

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وخلال المؤتمر الصحفي علق كومان على اختيار برشلونة لكارليس بويول أسطورة النادي، من أجل الظهور في إطلاق حملة القميص الجديد للفريق والذي سيلعب به الكلاسيكو ضد ريال مدريد في إبريل المقبل.

وقال الهولندي:"دائمًا ما ينقص برشلونة اللاعبون من نوعية بويول، عندما عملت كمدرب مساعد للفريق كان هناك تشافي وبويول وجابري، عرفت بويول لسنوات عديدة ويظل من الشخصيات الرائعة".

وفي نهاية حديثه أشاد كومان بالموهبة التي امتلكها المدافع السابق للنادي الكتالوني، مشيرًا إلى أن أي فريق يحتاج للاعب مثله في الوقت الحالي.