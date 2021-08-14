كومان: ميسي صفحة من الماضي وربما نتعاقد مع مهاجم

أبرز ما جاء في مؤتمر رونالد كومان الصحفي، قبل مواجهة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

​أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة أن الفريق طوى تمامًا صفحة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

حديث كومان جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، والمخصص لمباراة ريال سوسييداد التي تقام الأحد ضمن الجولة الأولى في موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإسباني.

ماذا قال كومان عن رحيل ميسي؟

افتتح رونالد كومان المؤتمر الصحفي بالحديث عن رحيل ليونيل ميسي قائلًا: "إنه أمر مؤلم لجميع الكتالونيين بسبب كل ما فعله ميسي، لكن ليس علينا أن نعيش في الماضي أيضًا".

وأضاف: "إنها أشياء تحدث، اللاعبون يغيرون قمصانهم، أنا متحمس وآمل أن يكون الفريق كله كذلك، على المشجعين أن يعيشوا اليوم وليس في الماضي، ميسي رحل، وليس علينا أن نعيش في الماضي".

ماذا قال كومان عن ظهور دي يونج؟

وتطرق كومان للحديث عن إمكانية مشاركة فرينكي دي يونج أمام ريال سوسييداد بقوله: "لقد خاض آخر حصتين تدريبيتين دون مشاكل، وهو جاهز للمباراة".

ماذا قال كومان عن حالة أنسو فاتي؟

وتحدث كومان كذلك عن وضعية أنسو فاتي الحالية ومدى تعافيه من إصابته قائلًا: "لقد اتخذ خطوات عملاقة في تعافيه، لكن قد يكون مع المجموعة في غضون أسبوعين أو ثلاثة، وربما يلعب بعد فترة التوقف الدولي".

ماذا قال كومان عن جريزمان؟

وأكد كومان خلال المؤتمر الصحفي على إيمانه الكامل بقدرات الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي من المنتظر أن يحمل الفريق على عاتقيه بعد رحيل ميسي.

وقال كومان عن الفرنسي: "أحب العمل معه لأنه يفضل اللعب الجماعي، ويساعد دائمًا بدون كرة، ويبدو سعيدًا دائمًا ويشجع بقية اللاعبين".

❝We are prepared. We have done a great preseason❞



🗣 @RonaldKoeman pic.twitter.com/iJHtWy3Rg5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2021

وأضاف: "يجب أن يتخذ خطوة للأمام، ويكون أكثر فاعلية، سيكون لذلك أهمية أكبر بعد رحيل ميسي".

ماذا قال كومان عن ممفيس ديباي؟

وتحدث كومان أيضًا عن مواطنه ممفيس ديباي، والذي تم تسجيله اليوم رسميًا في الدوري الإسباني، بعد تضحية من جيرارد بيكيه بالموافقة على تخفيض جزء من راتبه.

وقال كومان عن ديباي: "عملنا عامين في المنتخب الهولندي، وقدم الكثير من الفعالية والأداء الكبير، لقد فقدنا الكثير منها مع رحيل ميسي، ونطلبها الآن من الآخرين، ليس فقط من المهاجمين، ولكن من جميع عناصر الفريق".

ماذا قال كومان عن سوق انتقالات برشلونة؟

واختتم كومان المؤتمر الصحفي بالحديث عن إمكانية تعاقد برشلونة مع لاعب جديد بقوله: "نحن نفتقر إلى اللاعبين، البعض لا يزالون مصابين، والفريق يفتقد إلى العناصر، لهذا السبب نحتاج إلى مهاجم، لكن الأمر يعتمد على ما إذا كنا قادرين على ذلك، ويعتمد على قضية اللعب المالي النظيف، إذا استطعنا سنقوم بصفقة".

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