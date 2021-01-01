كومان: لا أريد الحديث عن الثنائية ولن أبقى طويلاً في برشلونة

المؤتمر الصحفي للقاء برشلونة أمام ريال سوسييداد

ناقش المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان مستقبله مع النادي الكتالوني والعلاقة مع الرئيس الجديد جوان لابورتا، وذلك بالمؤتمر الصحفي للقاء ريال سوسييداد.

وتناولت عدة مصادر الأنباء بخصوص مصير المدرب الهولندي وإمكانية الإطاحة به وتعيين مدير فني جديد الموسم المقبل.

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وأبدى المدير الفني سعادته بتعيين رئيس جديد للنادي: "أخبرني في الرحلة لباريس أنه يثق في عملي، هذا مهم ولكن الأمر قد يتغير مع سوء النتائج".

وأكمل: "من الجيد الآن وجود رئيس ويمكن العمل للمستقبل بوجود شخص يمثل النادي، من المهم وجود لابورتا كرئيس".

وعن إمكانية ضم إرلينج هالاند: "لن أتحدث عن لاعب ليس معنا، سيأتي الوقت المناسب لتلك الأمور، التركيز الآن على المباراة المقبلة واللاعبين الحاضرين معنا".

وحول مستقبله الشخصي: "لا أظن أنني سأستمر طويلاً هنا، أنا مرتاح هنا ولكن المهم لي هو أن يكون الفريق الكتالوني في أفضل حال، التركيز على اللقاء القادم".

واستمر: "نلعب مع سوسييداد للمرة الثالثة هذا العام، فريق قوي، من الأفضل في الليجا، واللقاءان السابقان كانا حافلان بالأحداث، لن يتم إراحة ميسي ودي يونج، إذا تحصلا على إنذار سيدخل غيرهما".

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وواصل الهولندي: "لا أريد الحديث عن الثنائية، قبل قليل كان الحديث أن الفريق سيء، هذه الأمور تتغير سريعاً، المهم الإبقاء على الفارق مع أتلتيكو وتعويض ما فات".

وختم: "ليست مباراة حاسمة ولكن ملعب صعب، عودة الجمهور في الدرجة الثانية؟ هناك أشخاص يتولون تلك الأمور ولكن وجود الجمهور يصنع الفارق".

برشلونة حالياً يحتل المرتبة الثانية في سلم الترتيب خلف المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق أربع نقاط بين الفريقين.