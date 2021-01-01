بيدري: أشكر الشخص الذي رفضني في ريال مدريد

اللاعب من أبرز مواهب البلوجرانا هذا الموسم

عاد لاعب برشلونة الشاب بيدري بالحديث لتجربته السابقة مع ريال مدريد والأسباب عن عدم الاستمرار مع النادي الملكي والرحيل لشباب برشلونة.

بيدري قام بالتجارب مع ريال مدريد ولكن لم ينجح، لينتقل إلى لاس بالماس، ومنه إلى برشلونة الذي يلعب مع فريقه الأول بداية من الموسم الحالي.

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وقال بيدري مع "Rac1": "أشكر الشخص الذي رفضني في اللقاء، ارتديت القميص ثم نظرت للشعار وشعرت بأن هناك أمراً خاطئاً، قلت له لا وشكراً".

وأضاف: "الآن أنا في الفريق الذي أريده، في يومي الأول هنا كومان قال لي يجب أن أثبت نفسي لأنه لا يعرفني والآن أحصل على ثقته كاملة".

واستمر الشاب: "لا أحد هنا يضمن مكانه في برشلونة ماعدا ميسي، المقارنة مع إنييستا رائعة وليست حملاً ثقيلاً، ولكن يجب أن أثبت نفسي وأصنع مشواري".

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وكشف بيدري عن أنه لا يحب الاعتماد على نفسه في لعبة فيفا: "أُفضل فيفا على فورتنايت، ولكن لا أضع نفسي في الفريق لأنني لست جيداً في اللعبة!".

ولعب بيدري حتى الآن 32 مباراة مع برشلونة بكل المسابقات، وتم توجيه الدعوة له لتمثيل المنتخب الإسباني في التجمع القادم.