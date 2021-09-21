"كومان سينجح إذا استمر مع برشلونة"

رونالد كومان يتلقى الدعم للاستمرار مع برشلونة.

​يعيش رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني مرحلة صعبة في موسمه مع "البلوجرانا".

برشلونة يعيش وضعية صعبة ومعقدة، في ظل تراجع نتائج الفريق في الدوري الإسباني باحتلاله المركز السابع برصيد ثمان نقاط بعد أول أربع جولات، كما سقط في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-0.

وتمكننا في "جول" من التأكد أن إدارة برشلونة قررت إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق، وأنها تنتظر اللحظة المناسبة للإعلان عن القرار.

لكن كومان تلقى الدعم من رونالد دي بور، زميله السابق في منتخب هولندا، وذلك أثناء حديثه عن وضع برشلونة الحالي.

ماذا قال دي بور عن برشلونة؟

رونالد دي بور قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "برشلونة يعيش وضعًا صعبًا للغاية، إنها مرحلة محزنة وأنا لاعب سابق في برشلونة، وأرغب أن تسير الأمور على ما يرام".

وأضاف: "هناك أوقات لا يمكن فيها أن يسير كل شيء كما تريد، علينا التفكير في المستقبل، والأهم هو التحلي بالهدوء، وعدم استخلاص نتائج سريعة".

وتابع: "هناك لاعبين شباب، وبعض اللاعبين يغيبون للإصابة".

ماذا قال دي بور عن كومان؟

وتطرق دي بور في تصريحاته للحديث عن مستقبل كومان في تدريب برشلونة فقال: "أعتقد أنه يجب عليهم أن يقرروا استمراره، هو مدرب جيد جدًا، وبرشلونة في قلبه، إذا استمر سينجح".

وأضاف: "في العام الماضي لعبوا أحيانًا بخمسة مدافعين، تشيلسي يلعب بهذه الطريقة ويهاجم بقوة، وهذا يعتمد على اللاعبين المتواجدين في الفريق".

وقال في ختام حديثه: "كومان يريد اللعب كالمعتاد بطريقة 4-3-3، لكن برأيه فإن ذلك غير ممكن الآن، هو يريد دائمًا الهجوم، لكنه يبحث أيضًا عن النتائج، وعندما يخسر يعرف ان عليه تقبل النقد".

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