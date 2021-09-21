خاص | أيام كومان معدودة في برشلونة.. وبيرلو الأقرب لخلافته

جوان لابورتا يفضل التعاقد مع بيرلو لخلافة كومان.

يعيش نادي برشلونة الإسباني أيامًا عصيبة، على صعيدي الأداء والنتائج، وأصبح جليًا للجميع أن إدارة "البلوجرانا" لا تضع في خططها تجديد تعاقد الهولندي رونالد كومان للاستمرار على رأس القيادة الفنية، بل وربما تقرر الإطاحة به قريبًا.

عقد كومان مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2022، وحتى الآن هناك حالة من الشد والجذب بين الهولندي وإدارة النادي الكتالوني بسبب مسألة التجديد وتصريحات متبادلة بين الطرفين.

ومع سوء الأداء والنتائج، والتي كان آخرها التعادل المُحبط مع نادي غرناطة على ملعب "كامب نو" بنتيجة 1-1، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والتي جاءت بعد خسارة مذلة على الملعب نفسه أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، فإن صبر إدارة النادي الكتالوني أوشك على النفاذ.

برشلونة يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثمان نقاط حصدها من فوزين وتعادلين.

من هم المدربون المرشحون لخلافة كومان؟

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها في "جول" فإن مجلس إدارة برشلونة قرر بالفعل إقالة كومان، وأن الانتظار فقط يتوقف على الموعد المثالي للإعلان عن ذلك، لأن الفريق سيواجه عددًا من المباريات الهامة في الفترة المقبلة.

إدارة برشلونة تقيم بالفعل خيار الانتظار حتى فترة التوقف الدولي المقبل، ومع ذلك تفكر أيضًا في حل الوضع قبل يوم 16 أكتوبر، موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية.

ويعد الثنائي تشافي هيرنانديز وروبرتو مارتينيز هما أبرز المرشحين على طاولة إدارة برشلونة في الوقت الحالي.

لكن إدارة برشلونة تدرك بالفعل أنهما خياران معقدان، حيث يرتبط تشافي بالعمل مع نادي السد القطري، فيما يشرف مارتينيز على تدريب منتخب بلجيكا.

من هو مرشح لابورتا المفضل لخلافة كومان؟

ومع اقتراب رحيل كومان عن برشلونة، فإن الصحافة الإسبانية بدأت تكشف عن المرشحين الذين قد يتولون منصب المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

الصحفي الإسباني جيرارد روميرو كشف أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يرى أن الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس، هو الأفضل لخلافة كومان في الوقت الحالي.

ماذا قدم بيرلو مع يوفنتوس؟

بيرلو وبعد انتهاء مسيرته الأسطورية في الملاعب في 2017، أشرف على تدريب نادي يوفنتوس في موسم 2020-2021، لكنه لم يُظهر قدرات استثنائية في التدريب.

بيرلو فاز مع يوفنتوس بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، لكنه ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام بورتو البرتغالي.

كما خسر يوفنتوس تحت قيادة بيرلو لقب الدوري الإيطالي لصالح غريمه إنتر بعدما احتفظ "البيانكونيري" باللقب لتسعة مواسم متتالية.

وانتظر يوفنتوس حتى الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي حتى يؤمن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، لتقرر إدارة "السيدة العجوز" إقالته يوم 28 مايو الماضي من منصبه.

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