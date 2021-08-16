كومان: أفضل وجود ميسي في برشلونة ولكن سنعوضه!

برشلونة سيتعافى بالروح الجماعية من رحيل ميسي.

لم يفقد الهولندي رونالدو كومان، مدرب برشلونة، إيمانه بالفريق رغم الخسارة التي تعرض لها بإجباره على ترك قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي يرحل.

برشلونة افتتح أولى مبارياته في الموسم الجديد، دون ميسي، بفوز عريض على ريال سوسيداد 4-2 أمس الأحد، وهو ما يمنح المدرب الهولندي أملًا في أن تعوض الروح الجماعية للفريق غياب ميسي.

ماذا يفضل كومان: الروح الجماعية أم ميسي؟

تحدث كومان لوسائل الإعلام عقب افتتاحية الموسم الموفقة في الدوري الإسباني وقال: "أعتقد أن لعبنا سيكون أكثر جماعية عما كان عليه من قبل، لكنني أفضل أن يكون معي ميسي، وإن لم يكن معنا فعلينا أن نلعب بجماعية".

ورحل ميسي عن برشلونة لعدم قدرة النادي على تجديد تعاقده؛ بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الإسباني. وانضم ليو بعقد انتقال حر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتطرق رونالد للحديث عن صفقة النادي الجديدة، ممفيس ديباي، الذي لعب أمس أولى مبارياته بقميص برشلونة وقال عنه: "لعب مباراة عظيمة وصنع هدفًا عظيمًا. يفعل ذلك دائمًا".

وأثنى مدرب برشلونة على مهاجمه مارتن برايثوايت الذي سجل هدفين "إنه مثال للاحتراف. دائمًا يعمل من أجل الفريق ويتطور في لعبه. لديه سرعة ومن الصعب إيقافه. سعيد لأن لدي لاعب مثله".

ماذا قال كومان عن بيكيه؟

لم يغفل كومان الحديث عن مدافعه جيرارد بيكيه، أحد قادة الفريق، والذي ساهم بالموافقة على تخفيض راتبه في تسجيل لاعبي برشلونة الجُدد "ديباي وإريك جارسيا وراي ماناج".

وقال كومان عن بيكيه الذي افتتح أولى أهداف برشلونة في الموسم "كان القائد الموسم الماضي، لكن هذا الموسم أفضل بدنيًا".

وتابع رونالد "موقفه مثالي. مثل الأساطير السابقة".

وسيلعب برشلونة السبت المقبل مباراة في ثاني جولات الدوري ضد أتليتك بلباو.

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