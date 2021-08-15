بيكيه: الجميع سيخفض الرواتب، وألبا: على الرئيس قول الحقيقة!

جيرارد بيكيه قائد برشلونة الثاني يؤكد أن كل القادة سيخفضون رواتبهم.

أكد جيرارد بيكيه قائد نادي برشلونة أن جميع القادة سيخفضون رواتبهم خلال الساعات المقبلة من أجل مساعدة النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى لصالح شبكة "موفيستار" بها عقب اكتساح برشلونة لنظيره ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال بيكيه: "لقد شعرت أن ذلك هو واجبي أن أخفض راتبي، لقد تواصلت مع بقية القادة وسيقومون بتخفيض رواتبهم أيضًا".

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وأضاف: "الأمر مجرد مسألة وقت، لكنني قمت به أولًا للمساعدة في تسجيل اللاعبين، نحن عائلة والجميع أراد التفاوض على تخفيض رواتبه منذ البداية".

وعن صافرات الجماهير على زملائه: "هناك سوء تفاهم كبير، الكل قريب من تخفيض الرواتب، وبعض الأحيان المعلومات التي تصل للجماهير لا تكون دقيقة بنسبة 100%".

وأردف زميله جوردي ألبا: "لم يتحدث معي أي شخص قبل بطولة أمم أوروبا، والرئيس لم يتحدث بعد عن ذلك الأمر بشكل علني، لكنني أتصور أنه سيقوم بذلك، وسيقول الحقيقة بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن ألبا كان أكثر من تلقى الصافرات بسبب تأخره في تخفيض راتبه مع برشلونة، وتحمله الجماهير هو وزملاءه مسؤولية رحيل ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان.