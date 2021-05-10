كومان: ريال مدريد وإشبيلية؟ شاهدت ميلان ويوفنتوس بسبب التوتر!

هل يملك برشلونة حظوظاً بعد في الليجا؟

علق رونالد كومان، مدرب برشلونة، على صراع الليجا وحظوظ فريقه في اللقب، ومدى إمكانية استمراره مدرباً للبلوجرانا الموسم المقبل.

برشلونة تعادل سلباً مع أتلتيكو مدريد وفوت فرصة اعتلاء الصدارة، خصوصاً بعد تعادل ريال مدريد وإشبيلية 2-2 مساء الأحد.

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وقال كومان في المؤتمر الصحفي للقاء ليفانتي القادم: "هل شاهدت مباراة ريال مدريد وإشبيلية؟ فقط أول 20 دقيقة ثم انتقلت لميلان ويوفنتوس، لا أتحمل توتر مشاهدة الفرق الأخرى".

وأضاف: "سنحارب حتى آخر ثانية لتحقيق اللقب ولن نرتكب المزيد من الأخطاء، الأمر ليس بيدنا الآن، لا أتحكم في الصحافة وما تقوله ولا يمكن الفوز بالحرب معها، ولكنه أمر يحدث مع جميع المدربين (الحديث عن المستقبل)".

وواصل: "أملك عقداً لعامين هنا وأظن أنني سأكون مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل، الرئيس دوماً وثق في إمكانياتي وسأتحدث معه بعد نهاية الموسم ولكن الآن نركز على الليجا".

وحول الجدل التحكيمي المثار بخصوص لقاء ريال مدريد: "إذا كان هناك شخص لا يمكنه الحديث عن التحكيم فهو أنا، لمسات اليد تحدث في كل المباريات والبلدان، قلت رأيي من قبل وما حدث في مدريد يخصهم".

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وختم: "لم نفقد الأمل في الليجا بعد، الحظوظ موجودة، هذا العام السباق كان متوازناً بسبب الإصابات في صفوف الجميع".

برشلونة يحل ضيفاً مساء الثلاثاء على ليفانتي وعينه على ثلاث نقاط تبقي على آماله حية في الفوز بلقب الدوري الإسباني حال تعثر أتلتيكو وبقية المنافسين.