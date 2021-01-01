كومان: تشافي لا يهددني وهذا هو موقفي من اعتقال بارتوميو

أبرز ما جاء في مؤتمر رونالد كومان قبل مواجهة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إنه ليس قلقًا حول طرح اسم تشافي بالنسبة للرؤساء المحتملين للنادي الكتالوني، موضحًا موقفه مما حدث للرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وظهر المدير الفني الهولندي للنادي الكتالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المنتظرة أمام إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث بطولة لا يريد برشلونة الخروج منها.

وحول ذلك، قال كومان: "لست قلقًا بخصوص طرح اسم تشافي أو أي شخص آخر، عندما يأتي الرئيس الجديد بالتأكيد سوف نتحدث وأوضح لهم الخطط التي أمتلكها بخصوص المرحلة المقبلة"

وأضاف: "حاليًا نريد التركيز على مباراة الغد كونها أمام خصم صعب في بطولة نريد المنافسة عليها، وبالنسبة لي هي اهم من المناظرات والحديث عما يحدث في كواليس الانتخابات".

وتابع: "أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل. في اليوم الذي اتصلوا بي في برشلونة، كنت مقتنعًا بقبول التحدي، مع العلم أنه كان وقتًا صعبًا، بالإضافة إلى الصعوبات لإجراء تغييرات في الفريق وإعطاء الفرص للشباب".

وحول اعتقال بارتوميو أمس قال: " ليست صورة مثالية للنادي، علينا الإنتظار لمعرفة ما حدث ،هذا لن يؤثر علينا ويجب علينا التركيز في المواجهة المرتقبة أمام إشبيلية".

وأردف: "لقد خسرنا في مباراة الذهاب بهدفين وهذا سيصعب من مهمتنا من أجل العودة في النتيجة، ولكننا نثق في قدراتنا وإمكانية القيام بذلك، نراهن على اللاعبين والرغبة التي يمتلكونها".

وأكد: "الفريق جائع وجاهز ذهنيًا للعب هذه المُباراة الصعبة، بالتأكيد نحتاج إلى حسم أكثر مقارنة بما حدث في المباريات الماضية، لكن نحن برشلونة ولدينا الفرصة ونحن نصنع فُرصًا أكثر من البقية".

وحول تغيير الخطط قال: "3/5/2؟ هذه الأشياء تتغير بحثًا عن الأفضل، الشيء المهم هو العقلية، أن نكون معًا وندفع بعضنا البعض قدر الإمكان، إذا واصلنا في هذا الخط، هناك احتمالات كثيرة للمنافسة".

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يذكر أن برشلونة يسعى لقلب تأخره ذهابًا بهدفين للا شيء أمام إشبيلية متسلحًا بالانتصار الأخيرة الذي حققه الفريق الكتالوني على نظيره الأندلسي منذ أيام بهدفين أيضًا ضمن منافسات الدوري الإسباني.