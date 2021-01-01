رسميًا .. إطلاق سراح بارتوميو، ورفع السرية عن فضيحة "بارسا جيت"

المحكمة العليا في كتالونيا تقرر إطلاق سراح جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة بشكل مؤقت، وترفع السرية عن فضيحة "بارسا جيت".

قررت المحكمة العليا في كتالونيا أن تطلق سراح جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة ومعه ذراعه الأيمن خوامي ماسيفيرير من الاعتقال الذي وقع لهما بالأمس.

جاء هذا بحسب ما علم جول، ليأتي إطلاق السراح بشكل مؤقت ومشروط مع استمرار توجيه الاتهامات للثنائي.

وقررت المحكمة كذلك رفع السرية عن قضية "بارسا جيت"، المتهم فيها بارتوميو بسوء استغلال أموال برشلونة من أجل تشويه صورة لاعبي وأساطير النادي.

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وسيتم العمل في تلك القضية وتوجيه الاتهامات فيها لأشخاص حقيقين وليس لبرشلونة ككيان، وبالتالي لن يتم تغريم النادي بأي شكل من الأشكال.

وتعرض رئيس النادي الكتالوني السابق لسخرية كبيرة عقب عملية القبض عليه بالأمس الإثنين، بسبب مقطع فيديو منتشر له عن نجاحاته مع الفريق.

😧 Esto le ha pasado a Bartomeu a la salida del Juzgado



😷 ¡Un aficionado le ha pedido la mascarilla! pic.twitter.com/FwgPd0GgbM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 2, 2021

وكان بارتوميو قد تولى رئاسة برشلونة في 2014 بشكل مؤقت قبل أن ينجح في انتخابات 2015 التي جاءت بعد الثلاثية التاريخية الثانية للفريق.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية قبل حوالي عام كانت قد كشفت عن استخدام بارتوميو لأموال النادي في استئجار شركة لتشويه صورة اللاعبين وأساطير برشلونة للتغطية على مشاكل النادي الإدارية.



