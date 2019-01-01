تدريبات خاصة لكومان قبل مواجهة ليفربول

اللاعب تعرض لإصابة يوم الجمعة الماضي، لكنه جاهز للموقعة المنتظرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُشارك كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ في التدريبات الجماعية الخاصة بفريقه قبل مواجهة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

إذ خضع اللاعب لتدريبات "خفيفة" ومع واجبات أقل من زملائه خوفًا من تفاقم إصابته وغيابه عن المباراة الصعبة مساء الثلاثاء القادم.

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وكان لاعب يوفنتوس السابق قد تعرض لإصابة في كاحله خلال مباراة الفوز على أوجسبورج 3-2 مساء الجمعة الماضي في البوندسليجا، والتي أحرز خلالها هدفين وصنع الثالث.

وقد أثيرت في البداية مخاوف حول تضرر أربطة كاحله لكن الجهاز الطبي للنادي البافاري أزال تلك المخاوف يوم السبت وأكد قدرة اللاعب خوض لقاء ليفربول.

يُذكر أن كومان صاحب الـ22 عامًا غاب عن جل مباريات الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم بسبب مشاكل في كاحله.