3 أهداف عربية في مباراة جلطة سراي ضد قاسم باشا في تركيا

الشوط الأول من اللقاء شهد 3 أهداف كلها عربية!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتهى الشوط الأول من مباراة قاسم باشا مع ضيفه جلطة سراي في الجولة الـ22 من الدوري التركي بتقدم الفريق القادم من اسطنبول بهدفين مقابل هدف.

وجاءت أهداف الشوط الأول من اللقاء بواسطة اللاعبين العرب في الفريقين، إذ افتتح المصري محمود حسن تريزيجيه التسجيل لقاسم باشا بتسديدة رائعة من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء.

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ورد المغربي يونس بلهنده بتسديدة أخرى لكن من لعبة متحركة أعلنت عن هدف التعادل لجلطة سراي عند الدقيقة الـ22، قبل أن ينجح الجزائري سفيان فيجولي في إحراز هدف الضيوف الثاني برأسية متقنة عند الدقيقة 28.

يُذكر أن قاسم باشا يتواجد في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، فيما يُطارد جلطة سراي المتصدر باشاك شهير والفارق بينهما 6 نقاط في الصدارة.